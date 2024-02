Kampf um die Smartphone-Krone: Jüngste Quartalszahlen zeigen einen überraschend eindeutigen Sieger

Apple vs. Samsung - es gibt einen klaren Sieger bei den Verkaufszahlen.

Vierteljährlich erheben die Marktanalysten von Counterpoint Daten zu den weltweiten Verkaufszahlen von Smartphones. Auch zum dritten Quartal 2023 wurden die verkauften Einheiten von Apple, Samsung & Co. bestimmt.

Das Ergebnis fällt auf den ersten Blick recht überraschend aus, tritt hier doch ein klarer Sieger hervor. Scheinbar handelt es sich aber nicht um eine Momentaufnahme.

KI-unterstützer Inhalt Das Wichtigste in Kürze Im dritten Quartal 2023 dominieren die iPhone-Modelle von Apple den Smartphone-Markt

Die Top 4 der meistverkauften Handys sind das iPhone 14, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 und iPhone 13; Samsung findet sich erst auf dem fünften Platz mit der Galaxy A-Serie

Keine Galaxy-S-Handys in den Top 10

Das sind die Top 10 der meistverkauften Handys: Auf dem Podest im dritten Quartal 2023 stehen laut Counterpoint, wie schon das gesamte Jahr über, das iPhone 14, iPhone 14 Pro Max und iPhone 14.

Auch auf dem vierten Platz findet sich noch kein Smartphone eines anderen Herstellers wieder - stattdessen untermauert das iPhone 13 Apples Vormachtstellung auf dem Handymarkt.

Erst im Anschluss reihen sich Samsung-Modelle in die Liste ein. Wer hier allerdings nach einem der Flaggschiff-Smartphones sucht, tut das vergebens: Stattdessen befinden sich hier mit einer Ausnahme ausschließlich Geräte der Samsung A-Serie auf den nachfolgenden Rängen.

Hierzu zählen das Galaxy A14 sowie die zugehörige 5G-Version, das Galaxy A54, Galaxy A04e sowie das Galaxy A34. Einzig auf Platz 9 schiebt sich mit dem Redmi 12C ein Xiaomi-Smartphone dazwischen.

Die vollständige Top-10-Liste sieht damit wie folgt aus:

Die Top-10-Liste der meistverkauften Handys. (Quelle: Counterpoint)

Weitere Beobachtungen: Insgesamt seien die genannten zehn Modelle für 19 Prozent der globalen Smartphone-Absätze verantwortlich. Im Vergleich zum selben Zeitpunkt im Vorjahr, ist das ein leichter Rückgang. Laut Counterpoint war die Top 10 in Q3 2022 für 20 Prozent der weltweit verkauften Einheiten zuständig.

Das iPhone 13 auf dem vierten Platz ist indes das hinsichtlich des Release-Datums älteste Smartphone der Liste. Dennoch kann es sämtliche Android-Handys hinter sich lassen. Als Grund werden gesunkene Preise genannt, die hauptsächlich in Entwicklungsländern zu höheren Verkaufszahlen führen.

Grundsätzlich scheint Samsung zumindest bei den Flaggschiffen ein Problem zu haben, das Interesse an den Galaxy-S-Smartphones dauerhaft aufrechtzuerhalten.

Dazu passen auch die jüngsten Aussagen des Samsung-Chefs Lee Jae-yong, der die aktuellen Galaxy S24 Smartphones als »enttäuschender als das iPhone« bezeichnete. Was der Samsung-Vorsitz damit meint, findet ihr im verlinkten Artikel heraus.

Jetzt ist eure Meinung gefragt: Hättet ihr eine solche Dominanz von Apple gegenüber Samsung erwartet? Welches Smartphone nutzt ihr derzeit und worauf achtet ihr beim Kauf? Was muss Samsung in euren Augen tun, um wieder an Marktanteilen zuzulegen? Wie lautet eure persönliche Einschätzung zu der Thematik? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!