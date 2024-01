Galaxy S24: Samsung-Chef findet die neuen Smartphones »enttäuschender als das iPhone«

Das Galaxy S24 bietet einige KI-Features - doch der CEO hält das neue Flaggschiff für enttäuschender als das iPhone. (Bild: Samsung)

Am 17. Januar 2024 hat Samsung im Rahmen des jährlichen »Unpacked«-Events die neue Generation an Flaggschiff-Smartphones vorgestellt. Mit dem Galaxy S24 sowie der zugehörigen Plus- und Ultra-Version wurden die üblichen Verdächtigen vorgestellt.

Während im Hinblick auf die technischen Daten nur inkrementelle Upgrades erfolgt sind, stand die Vorstellung der neuen Galaxy-Handys ganz im Zeichen von KI. Mehrere Features sind zum Release am 31. Januar im Galaxy S24 integriert, die euch das Leben leichter machen sollen.

Zufrieden scheint man mit der neuen Generation bei Samsung allerdings nicht zu sein, wie ein Bericht auf dem südkoreanischen Naver-Blog erklärt.

Samsung-Chef ist unzufrieden mit den neuen Handys: Laut dem Beitrag gab es am 23. Januar ein Meeting, an dem alle führenden Samsung-Köpfe teilnahmen - darunter auch Samsungs stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender Lee Jae-yong, der in diesem Zuge eine interessante Aussage tätigte.

Innerhalb des Treffens der Samsung-Chefs wurde wohl ein Video gezeigt. Der Clip soll eine Kundenbefragung von Galaxy-Nutzern sowie deren gewünschte Features für die Zukunft enthalten haben, die Smartphones anderer Hersteller bereits besitzen.

Hierzu äußerte Lee, dass »Galaxy-Smartphones in dieser Hinsicht enttäuschender als iPhones« sind. Gemeint sind wohl fehlende Innovationen und größere technische Sprünge von Generation zu Generation.

Entsprechend wird darüber spekuliert, dass bei Samsung ein Strategiewechsel in den kommenden Jahren bevorsteht und uns signifikantere Upgrades in den nächsten Generationen erwarten. Weiterhin wird natürlich dem KI-Boom eine große Bedeutung beigemessen.

So sehen es laut dem Naver-Bericht nicht näher genannte Brancheninsider als unabdinglich an, dass das Unternehmen im technologischen Wettrennen nicht den Anschluss verliert. Samsung würde es in diesem Fall demzufolge »schwer haben, sich von einem Rückschlag in dieser Hinsicht zu erholen«.

Ähnlich scheint es auch Lee zu sehen, denn neben der Einschätzung rund um die aktuelle Galaxy-S24-Vorstellung ging es auch um die »Gauss« genannte KI sowie die für weitere generative Funktionen benötigte Hardware.

Dass Samsung hier in die Vollen gehen will, wurde bereits zum Unpacked-Event angekündigt, doch potenziell müssen wir uns hier auf ein kostenpflichtiges Abo gefasst machen. Samsung garantiert nämlich nur bis Ende 2025 eine kostenfreie Nutzung der KI-Features - alle Hintergründe hierzu erfahrt ihr im verlinkten Artikel.

Jusuf Hatic Das meint der Experte: Vergleichen wir doch mal die aktuellen Galaxy-S24-Smartphones mit Modellen anderer Hersteller. Schnell wird klar, dass der Samsung-Chef mit seiner Einschätzung nicht Unrecht hat, denn zumindest im Hinblick auf die reinen Specs haben andere Smartphones das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis.



Nehmen wir etwa das Oppo Find X5 Pro, welches technisch nahezu auf einem Niveau mit dem regulären Galaxy S24 ist, dafür aber inzwischen 400 Euro weniger kostet. Oder das bevorstehende Xiaomi 14 Ultra, welches dem Galaxy S24 Ultra zumindest aktuellen Gerüchten zufolge mindestens ebenbürtig, wenn nicht sogar besser sein soll - zu einer geringeren UVP.



Ganz gleich, welches Feature ich als »am wichtigsten« betrachte; irgendwo im Android-Kosmos gibt es immer eine Alternative zu Samsung, die das Gleiche zu einem günstigeren Preis oder sogar etwas Besseres zur selben UVP liefert.



Wie will Samsung also den happigen Premium-Preis seiner Premium-Handys rechtfertigen? Momentan: Gar nicht, denn ein paar KI-Features und sieben Jahre Softwareupdates reichen hierfür schlicht nicht aus. Insofern bin ich gespannt, wie Samsung sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln will, um die eigenen Ansprüche als Android-Marke Nummer 1 zu erfüllen.

Jetzt ist eure Meinung gefragt: Stimmt ihr der Einschätzung des Samsung-Chefs zu, dass die neuen Galaxy S24 Smartphones »enttäuschender« als iPhones sind? Welche Features und Specs wünscht ihr euch für kommende Generationen - oder sollte Samsung lieber an der Preisspirale drehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!