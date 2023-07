Galaxy Unpacked: Auf dem Event hat ein großes Thema gefehlt, das Samsung bald nachreichen will

Werden die nächsten Galaxy-Geräte mit generativer KI ausgestattet?

Das Samsung Galaxy Unpacked-Event liegt hinter uns: Am 26. Juli stellte der südkoreanische Hersteller wie erwartet die neue Foldable-Reihe sowie neue Smartwatches vor.

Dazu zählen das neue Flaggschiff in Form des Galaxy Z Fold 5, das Z Flip 5 und die neuen Galaxy Watch 6-Uhren. Auch eine frische Tablet-Reihe in Form des Galaxy Tab S9 wurde vorgestellt. Das alles konnte sich unser Redakteur Ben im ersten Hands-On bereits genauer ansehen:

Ein Schlagwort, das die technischen Entwicklungen der vergangenen Monate im Alleingang bestimmte, blieb auf dem Unpacked-Event jedoch nahezu unerwähnt.

Die Rede ist natürlich von Künstlicher Intelligenz, die bei Samsung bislang eher wenig Anwendung gefunden hat.

Das soll sich aber schon bald ändern, wie Junho Park, Samsungs Direktor für globale Produktplanung, in einer Interviewrunde nach dem Unpacked-Event erklärte.

Intensive Entwicklungsarbeiten

Laut TechRadar äußerte sich Park zum Thema KI mit der Aussage, dass man derzeit intensiv an diesen generativen KI-Technologien arbeite.

Als Beispiel werden etwa kabellose Kopfhörer genannt, die sich für den Einsatz Künstlicher Intelligenz bestens eignen würden. Schließlich werde hier kein Bildschirm benötigt, was die Gerätegruppe zu einem guten Ort für generative KI machen würde. Auch der S Pen wird erwähnt.

Grundsätzlich arbeite der Hersteller an einer Umwandlung der bisher primär online genutzten generativen KI - beispielsweise Midjourney - hin zu einer reinen Geräteerfahrung.

Einen ersten Vorgeschmack hierzu gab es bereits im Samsung Galaxy S23 Ultra.

Konkret ging es um die Kamera des derzeitigen Flaggschiff-Modells von Samsung, welche vermeintlich Nahaufnahmen des Mondes schießen konnte.

Hier wurde allerdings mit künstlicher Intelligenz nachgeholfen, wie sich später herausstellte.

In diesem Fall geht Samsung aber erstmals offensiv auf das Thema generative KI zu, sodass schon zur nächsten Geräte-Generation erste Einsatzgebiete folgen könnten. Stay tuned , wie Park selbst sagt.

Microsoft und Google haben mit ihren KI-Chatbots bereits vorgelegt, Apple will bald nachziehen - ist Samsung zu spät dran mit der Entwicklung generativer KI? Welche Anwendungsgebiete könnt ihr euch für die Technologie vorstellen? Und wie steht ihr zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Hardware? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren da!