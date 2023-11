Samsung veröffentlicht Zeitplan für Android 14: Schaut jetzt, wann euer Galaxy-Handy das große Update bekommt

Samsung gibt offiziell bekannt, wann ihr mit einem Update auf One UI 6 rechnen könnt. (Bild: stock.adobe.com, JCM)

Es war nur eine Frage der Zeit, bis Samsung einen Zeitplan für die nächsten Updates veröffentlichen würde.

Nun ist es endlich soweit.

Wie der südkoreanische Hersteller in einem rumänischen Forum offiziell mitteilt, gibt es sogar genaue Termine für die Verteilung des Updates. Die folgenden Informationen beziehen sich auf ganz Europa, es gibt also keine Differenzierung nach Ländern.

One UI 6 wird in den kommenden Wochen verteilt

Die Galaxy S23-Serie hat das Update auf One UI 6 bereits erhalten. Die nächsten Smartphones erhalten die neueste Android-Version ab dem 13. November, also zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels.

13.11.2023:

Galaxy A34 5G

Galaxy A54 5G

Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Fold5

15.11.2023:

Galaxy S22 (15.11.2023)

Galaxy S22+ (15.11.2023)

Galaxy S22 Ultra (15.11.2023)

20.11.2023:

Galaxy S23 FE

Galaxy A13 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy S21 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S21+ 5G

Galaxy Z Flip4

24.11.2023:

Galaxy S21 FE 5G

27.11.2023:

Galaxy A52

Galaxy A52s 5G

Galaxy A13

Galaxy A23 5G

Galaxy Z Flip3 5G

Galaxy Z Fold3 5G

30.11.2023:

Galaxy A72

01.12.2023:

Galaxy A25 5G (Noch nicht in Deutschland veröffentlicht)

04.12.2023:

Galaxy A04s

08.12.2023:

Galaxy XCover5

Datum noch nicht bestätigt:

Galaxy A14 5G (voraussichtlich KW45)

Galaxy A14 (voraussichtlich KW47)

Galaxy A52 5G (voraussichtlich KW47)

Galaxy Tab A7 Lite (voraussichtlich KW47)

Galaxy A05s

Wie die obige Liste zeigt, haben einige Geräte noch kein konkretes Datum für das Update erhalten. Der Hersteller gibt für diese Smartphones jedoch eine Kalenderwoche an. Wir werden diesen Artikel aktualisieren, sobald ein konkretes Datum genannt wird.

Wie Samsung selbst mitteilt, werden die Updates schrittweise ausgerollt, d.h. das Update für euer Smartphone kann sich unter Umständen verzögern.

Zudem scheint die Liste noch nicht 100 Prozent vollständig zu sein. Es fehlen zum Beispiel weitere Tablets wie die Tab S9-Serie.

Befindet sich euer Smartphone in der Liste oder wird es aufgrund der Update-Politik leider nicht mehr berücksichtigt? Freut ihr euch schon auf das Update auf One UI 6? Welche Funktionen werdet ihr sofort ausprobieren? Schreibt es in die Kommentare!