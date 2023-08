One UI 6: Das sind die größten Neuerungen für die Galaxy-Handys von Samsung

Neben dem Quick Panel werden in One UI 6 weitere Änderungen vorgenommen.

Wir bewegen uns immer näher gen Ende des Jahres hin und damit steht eine neue Version von Googles Smartphone-Betriebssystem vor der Tür, Android 14 um genau zu sein.

Samsung startet bereits die Beta-Version von One UI 6. Welche Smartphones des Herstellers das Update erhalten werden, erfahrt ihr hier:

One UI 6: Diese Smartphones erhalten das Update

Bisher ist die Beta-Version in Deutschland zunächst für die Galaxy S23-Serie verfügbar. In der Regel wird das Beta-Update nach und nach für weitere Geräte ausgerollt. Was die neueste Version für die Samsung-Smartphones an wichtigen Verbesserungen mitbringt, erfahrt ihr hier.

One UI 6: Verbesserte Schnelleinstellungen

Mit einer der größten Anpassungen erhält das Quick Panel, also die Leiste mit diversen Schnelleinstellungen. Wischt ihr vom oberen Bildschirmrand nach unten, blickt ihr nun auf jeweils einen dedizierten Button für WLAN und Bluetooth, ähnlich wie beim Nothing Phone 1 und 2.

Andere Funktionen wie der Dark Mode oder der Augen-Komfort-Modus wandern zum unteren Abschnitt.

Alle anderen Schnelleinstellungen finden sich in der Mitte der Schaltfläche. Diese erweiterte Schaltfläche wird erst dann angezeigt, wenn ihr das zweite Mal nach unten wischt. Vorher findet ihr eine kompakte Ansicht samt den Benachrichtigungen und der Helligkeitsleiste.

Beanchrichtigungen und Quick Panel werden von Samsung in One UI 6 angepasst.

Apropos Benachrichtigungen: Diese erhalten mit One UI 6 eine optimierte Ansicht. Jede Mitteilung wird als separate Karte angezeigt, was die Erkennung einzelner Benachrichtigungen erleichtern soll.

Der Media-Player wurde ebenfalls geringfügig verbessert. Spielt ihr Musik oder ein Video ab, ziert nun das Albumcover den Hintergrund der Karte.

Start- und Sperrbildschirm

Samsung gibt euch jetzt mehr Möglichkeiten an die Hand, die Uhr für den Sperrbildschirm anzupassen. Diese lässt sich jetzt etwas auf weitere Positionen verschieben.

Mithilfe der Fokus-Modi und Routinen können außerdem verschiedene Sperrbildschirme eingerichtet werden, die abhängig von Arbeit, Freizeit oder Workout angezeigt werden.

Die Beschriftungen der App-Icons sind jetzt außerdem auf eine einzelne Zeile beschränkt, um dem Startbildschirm einen »sauberen« Look zu verleihen. Hierfür hat Samsung die Namensgebungen »Galaxy« und »Samsung« aus den eigenen Apps gestrichen.

Neue Kameraeinstellungen

Unter One UI 6 finden sich auch viele kleinere Verbesserungen für die Kamera-App:

Kamera-Widgets : Es lassen sich jetzt benutzerdefinierte Kamera-Widgets zum Startbildschirm hinzufügen, die an einen bestimmten Aufnahmemodus gekoppelt sind.

: Es lassen sich jetzt benutzerdefinierte Kamera-Widgets zum Startbildschirm hinzufügen, die an einen bestimmten Aufnahmemodus gekoppelt sind. Wasserzeichen : Ihr könnt jetzt wählen, ob euer Wasserzeichen oben oder unten auf den Fotos angezeigt wird.

: Ihr könnt jetzt wählen, ob euer Wasserzeichen oben oder unten auf den Fotos angezeigt wird. Wasserwaage : Sobald die Rasterlinien für die Kamera aktiviert werden, findet sich in der Mitte des Ausschnitts eine Wasserwaage.

: Sobald die Rasterlinien für die Kamera aktiviert werden, findet sich in der Mitte des Ausschnitts eine Wasserwaage. Dokumente scannen : Dokumente lassen sich jetzt unabhängig von der Option »Szenenoptimierer« scannen.

: Dokumente lassen sich jetzt unabhängig von der Option »Szenenoptimierer« scannen. Auflösungen : Es wurde eine Schaltfläche für die Auflösungen im Foto- und Pro-Modus integriert. So lässt sich die Auflösung der erstellten Schnappschüsse schneller anpassen.

: Es wurde eine Schaltfläche für die Auflösungen im Foto- und Pro-Modus integriert. So lässt sich die Auflösung der erstellten Schnappschüsse schneller anpassen. Qualitätsoptimierung: Euch stehen jetzt drei Stufen für die Optimierung der Bilder zur Verfügung, wobei »Maximum« die höchste Einstellung ist. Medium soll hingegen die Balance zwischen Geschwindigkeit der Aufnahme und der Nachbearbeitung darstellen.

Galerie

Auch die hauseigene Galerie-App von Samsung erhält weitere Funktionen spendiert:

Sticker : Habt ihr einzelne Elemente aus einem Bild ausgeschnitten, könnt ihr sie als Sticker speichern.

: Habt ihr einzelne Elemente aus einem Bild ausgeschnitten, könnt ihr sie als Sticker speichern. Story-Ansicht : Es folgt während des Anzeigen der Story eine Miniaturansicht, wenn vom unteren Bildschirmrand nach oben gewischt wird. In dieser Ansicht können Fotos und Videos hinzugefügt oder entfernt werden.

: Es folgt während des Anzeigen der Story eine Miniaturansicht, wenn vom unteren Bildschirmrand nach oben gewischt wird. In dieser Ansicht können Fotos und Videos hinzugefügt oder entfernt werden. Drag and Drop : Bilder und Videos können via Drag and Drop zu einem Album hinzugefügt werden.

: Bilder und Videos können via Drag and Drop zu einem Album hinzugefügt werden. Detailansicht Die Detailansicht öffnet sich jetzt beim Betrachten eines Bildes oder Videos mit einem kurzen Wisch vom unteren Bildschirmrand nach oben.

Bilder bearbeiten

Bearbeitet ihr eure Fotos auf dem Galaxy-Smartphone, stehen euch unter One UI 6 neue Optionen zur Seite:

Rückgängig und wiederholen : Änderungen am Bild können jetzt schnell und einfach wieder rückgängig gemacht werden.

: Änderungen am Bild können jetzt schnell und einfach wieder rückgängig gemacht werden. Layout : Samsung hat das Layout optimiert. Bearbeitungsfunktionen sind jetzt übersichtlicher auf dem Bildschirm zu sehen.

: Samsung hat das Layout optimiert. Bearbeitungsfunktionen sind jetzt übersichtlicher auf dem Bildschirm zu sehen. Benutzerdefinierte Sticker : Sticker lassen sich jetzt zusätzlich mit Zeichenwerkzeuge bearbeiten.

: Sticker lassen sich jetzt zusätzlich mit Zeichenwerkzeuge bearbeiten. Neue Texthintergründe: Im Foto-Editor stehen nun mehr Hintergründe und Schriftstile zur Auswahl.

Samsung überarbeitet die Erinnerungen-App

Nutzt ihr die Samsung-eigene App, um eure Erinnerungen festzuhalten? Nein? Dann gebt der Anwendung unter One UI 6 eine Chance, denn der Hersteller hat fleißig gewerkelt.

Die Hauptansicht wurde neu gestaltet. Die Kategorien werden am oberen Bildschirm verwaltet, unterhalb dieser werden die Einträge nach Datum sortiert.

Außerdem gibt es jetzt ortsbezogene Erinnerungen, die euch alarmieren, sobald ihr euch diesem Ort nähert. Außerdem lassen sich jetzt ganztägige Erinnerungen erstellen, die zu einer bestimmten Uhrzeit Alarm schlagen.

Möchtet ihr eure gespeicherten Erinnerungen freigeben, erscheint eine vollständige Liste an Bearbeitungsoptionen, bevor diese erstellt wird. Ebenfalls lässt sich beim Festhalten einer Erinnerung mit der Kamera fotografieren.

Nutzt ihr den Samsung-eigenen Kalender, lassen sich über diese App ebenfalls Erinnerungen hinzufügen und anzeigen, ohne dass zwischen den Apps gewechselt werden muss.

Einstellungen in One UI 6

Die Ansicht in den Einstellungen wurde in One UI 6 angepasst. Die Optionen zu den Batterieeinstellungen sind nun leichter zu finden, indem »Batterie« ein ganz eigenes Menü in der Hauptansicht bekommt.

Unter der Haube hat Samsung außerdem an weiteren Einstellungen getüftelt. Schaltet ihr im Flugzeugmodus WiFi oder Bluetooth ein, speichert das Telefon diese Einstellungen. Schaltet ihr den Flugzeugmodus also beim nächsten Mal ein, sind WiFi oder Bluetooth nicht deaktiviert.

Samsung hat im Betriebssystem einen neuen Schutzmechanismus integriert. Der Auto Blocker verhindert die Installation unbekannter Apps. Außerdem prüft dieses Feature das Telefon auf Malware und verhindert, dass über ein USB-Kabel bösartige Eingaben ans Telefon gesendet werden.

Gibt es eurer Meinung nach wichtige Neuerungen in One UI 6, die von uns nicht erwähnt wurden? Was haltet ihr von den Verbesserungen in der kommenden Galaxy-Version? Nehmt ihr am Beta-Programm teil oder wartet ihr lieber auf den finalen Release von One UI 6? Welche Features sollten noch kommen? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!