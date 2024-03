Galaxy Ring: Samsungs neuestes Wearable kommt offenbar früher als erwartet - aber es werden Funktionen fehlen

Galaxy Ring: Das neue Gadget soll anscheinend bereits im Sommer zum Verkauf stehen.

Auf der Samsung-Keynote im Januar gewährte man uns nur einen kurzen Blick auf den kommenden Smart Ring. Beim MWC konnten Kollegen das schicke Accessoire dann schließlich genauer unter die Lupe nehmen. Aber wann kommt es auf den Markt?

Ursprünglich wurde der Smart Ring gegen Ende des Jahres erwartet. Doch laut einem neuen Bericht von TheElec könnte das neue Wearable bereits im Juli oder August erscheinen.

Der frühe Marktstart bringt jedoch zunächst einige Einschränkungen mit sich (via Android Authority).

Marktstart wohl im Sommer mit weniger Features

Die Massenproduktion soll im Mai beginnen und etwa 400.000 Einheiten umfassen. Dem Bericht zufolge ist Samsung in der Lage, die Produktion in Abhängigkeit von der Marktreaktion zu erhöhen.

Allerdings könnten bei der Markteinführung im Juli oder August wichtige Gesundheitsfunktionen wie EKG- und Blutdruckmessung fehlen. Der südkoreanische Hersteller benötige mehr Zeit für deren Zertifizierung.

Auch die Benachrichtigung bei Herzrhythmusstörungen müsse vorerst entfallen. Gegenüber anderen Platzhirschen wäre der Galaxy Ring damit auf dem Papier zumindest bei der Markteinführung im Nachteil.

Der Galaxy Ring soll im Juli zusammen mit den neuesten Falt-Smartphones und der Galaxy Watch 7 vorgestellt werden. Der Release könnte also Ende Juli oder im August erfolgen.

Weitere (mögliche) Funktionen und Farben

Die genauen Funktionen des smarten Rings sind noch unbekannt beziehungsweise von offizieller Seite nicht bestätigt. Klar ist nur, dass das neue Accessoire für den Finger ein Gesundheitsgadget sein wird.

Darüber hinaus sind auch Funktionen wie mobiles Bezahlen und drahtlose Gerätesteuerung im Gespräch. Außerdem soll der Ring mit anderen Android-Smartphones kompatibel sein.

Eine Kopplung mit dem iPhone gilt hingegen als sehr unwahrscheinlich. Seit der Einführung von Wear OS 3 sind die Galaxy-Smartwatches nicht mehr mit dem iPhone kompatibel.

Samsung hat bereits drei Farboptionen bestätigt:

Gold

Silber

Schwarz

Könnte Apple einen solchen Ring auf den Markt bringen? In der Vergangenheit gab es immer wieder Gerüchte, dass auch Apple daran interessiert sei, ein solches Gadget auf den Markt zu bringen. Zumindest gibt es interne Befürworter in Cupertino. Handfestes Material fehlt bislang aber.

Anders als Honor: Der chinesische Hersteller hat bereits bestätigt, dass an einem solchen Ring gearbeitet wird. Samsung muss sich also in Zukunft auf neue Konkurrenz einstellen.