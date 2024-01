One UI 6.1: Schaut jetzt, ob euer Samsung Galaxy-Handy das große Update in den nächsten Monaten erhält

Samsung hat bestätigt, welche Geräte das Update auf One UI 6.1 in den nächsten Monaten erhalten. (Bild: momolelouch, Adobe Stock)

Update vom 24. Januar 2024: Samsung hat in einem offiziellen Forum bestätigt, dass sowohl die Galaxy S22 als auch die Galaxy S21 Serie das Update auf One UI 6.1 erhalten werden (9to5Google berichtete).

Die Galaxy S24-Serie ist aus dem Sack und mit ihr eine Reihe von KI-Funktionen, die wohl im Laufe des Jahres auf weiteren Geräten Einzug halten sollen.

Samsung hat nun gegenüber Android Authority bestätigt, welche Smartphones in der ersten Jahreshälfte das Update auf One UI 6.1 erhalten werden und somit in den Genuss der vorgestellten KI-Funktionen kommen könnten:

Galaxy S24: Vier Features sollen das Samsung-Handy zum ersten »KI-Phone« erheben

Die folgenden Galaxy-Geräte sollen offiziell das Update auf One UI 6.1 in der ersten Jahreshälfte 2024 erhalten:

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy S21 FE

Was ist mit anderen Smartphones und Tablets? Die Liste der Smartphones und Tablets wird sich in den nächsten Wochen und Monaten höchstwahrscheinlich noch erweitern.

Es gibt bereits Hinweise darauf, dass der südkoreanische Hersteller akribisch an der Vorbereitung des Updates arbeitet. So wird die Liste laut Tippgeber Tarun Vats auf der Plattform X um folgende Smartphones erweitert:

Z Fold4

Z Flip4

Galaxy A54

Galaxy A34

Ob und welche AI-Funktionen auf weitere Geräte ausgeweitet werden, ist noch unklar. Viele der vorgestellten Funktionen wie der Live-Übersetzer laufen lokal auf den S24-Smartphones ohne Verbindung zur Cloud.

Es ist gut möglich, dass sich dies je nach Gerät ändern wird und eine Internetverbindung für die Nutzung von KI-Funktionen erforderlich sein wird.

One UI 6.1: Welche Neuerungen kommen noch?

Neben den zahlreichen neuen AI-Funktionen arbeitet Samsung an weiteren Features für das neue Betriebssystem. So soll One UI 6.1 mit einer neuen Funktion für das Always-on-Display kommen. Damit soll - ähnlich wie beim iPhone - das Hintergrundbild des Sperrbildschirms leicht abgedunkelt werden.

Auch Widgets für den Sperrbildschirm wurden gesichtet (via Sammobile). Sobald wir weitere Informationen zu One UI 6.1 erhalten, werden wir darüber berichten.

Wie fandet ihr die Vorstellung der Galaxy S24-Serie und den neuen KI-Funktionen? Habt ihr eines der Smartphones bereits vorbestellt oder seid ihr mit eurem aktuellen (Samsung-)Handy zufrieden? Freut ihr euch auf One UI 6.1 und hofft dabei auf bestimmte Funktionen? Schreibt es gerne unten in die Kommentare!