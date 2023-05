Samsung Galaxy S23 FE: Die Fan Edition soll ein Comeback feiern - aber zum Launch könnte es bereits zu spät sein

Samsung könnte die FE-Reihe 2023 fortführen, nachdem es letztes Jahr kein Galaxy S22 FE gab. (Bild: Samsung)

Bei den Fan Edition-Smartphones von Samsung handelt es sich um abgespeckte Versionen der Flaggschiff-Smartphones, die man zu einem günstigeren Preis kaufen kann. Die richtige Positionierung dieser im Markt hat Samsung schon immer vor eine Herausforderung gestellt.

Sie dürfen nicht zu teuer sein, sonst greift man einfach zum günstigsten Flaggschiff. Auch zu billig dürfen sie nicht sein, da sich das ansonsten negativ auf die Verkäufe der A-Serie auswirkt. Dies war wohl einer der Gründe, warum es von der S22-Reihe bis heute keine Fan-Edition gab. Wer Geld bei einem S22-Handy sparen wollte, griff einfach zur Basis-Version.

Ein neuer Leak soll nun nicht nur die Existenz einer neuen Fan Edition bestätigen, sondern verrät auch erste Specs und Infos zu einem möglichen Release.

Kamera und Prozessor bekommen ein Upgrade

Eine anonyme Quelle hat GalaxyClub mitgeteilt, dass das Galaxy S23 FE die selbe 50 Megapixel Hauptkamera besitzen wird, die auch im Galaxy S23 und S23 Plus steckt.

Dabei handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den hauseigenen Bildsensor Samsung S5KGN3, der 1/1.57 Zoll groß ist und von einem F/1.8-Objektiv begleitet wird. Damit würde das Galaxy S23 FE einen deutlichen Sprung in der Auflösung gegenüber dem S21 FE machen, das noch einen 12 Megapixel-Sensor besaß.

Durch die Verwendung desselben Sensors, könnten auch die anderen Kamera-Features der S23-Serie, wie der neue Nightography-Modus, ihren Weg auf die Fan-Edition finden.

Obwohl alle Samsung Galaxy S23-Handys den Snapdragon 8 Gen2 von Qualcomm verwenden, deutet ein Bericht von Sammobile darauf hin, dass das S23 FE wieder einen Exynos-Prozessor verwenden wird - den Exynos 2200, um genau zu sein. Dieser kam in den Smartphones der Galaxy S22-Serie zum Einsatz.

Launch soll erst Ende 2023 sein

Das Galaxy S21 FE hatte ein großes Problem: Zu dem Zeitpunkt, als es erschien, fast ein Jahr nach dem Launch des »normalen« Galaxy S21, ist das S21 FE schon so günstig geworden, dass die Fan-Edition nicht mehr viel Sinn ergeben hat. Ein großer Vorteil des S21 FE ist der ein Jahr längere Update-Support.

Sammobile zufolge soll auch das S23 FE erst später in diesem Jahr erscheinen. Es ist also gut möglich, dass zu diesem Zeitpunkt die S23-Smartphones ein gutes Stück günstiger geworden sind. Sollte sich zudem bewahrheiten, dass das S23 FE auf einen Exynos 2200 setzt, der wegen technischer Schwierigkeiten ein demoliertes Image hat, könnten sich viele stattdessen für die Basis-Version des Galaxy S23 entscheiden.

Eine andere Option wäre, zum Google Pixel 7a zu greifen, das voraussichtlich nächste Woche am 10. Mai vorgestellt wird. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen:

Letztendlich wird der Preis entscheiden, ob die Fan-Edition wirklich ein Handy für Samsung-Fans sein wird.

Seid ihr interessiert an einer Fan-Edition des Galaxy S23? Welchen Preis und welche Features muss das Handy haben, damit ihr es in Erwägung zieht? Sollte Samsung die Fan-Edition lieber einstellen und dafür mehr Ressourcen in die A-Serie investieren? Schreibt uns eure Meinung zu diesem Thema gerne in die Kommentare!