Samsung Galaxy S23: Alle Infos & Gerüchte zum Release, Preisen, Specs und mehr

Im Vorlauf zur Ankündigung des Samsung Galaxy 23 gab es zahlreiche Gerüchte. Unter anderem soll Samsung beim Galaxy S23 nicht mehr auf die hauseigenen Exynos Prozessoren setzen, sondern stattdessen den neuen Snapdragon Prozessor von Qualcomm verbauen. Außerdem soll der Kamerasensor ein massives Update von 108 Megapixel auf 200 Megapixel erhalten. Was davon Fakt und was davon Gerücht ist, lest ihr in diesem Artikel.

Sind die Jahre des Stillstands bei Samsung vorbei? Kollegin Alana hat dank dem S23 wieder Hoffnung geschöpft:

Samsungs Galaxy S23 Ultra macht mir Hoffnung, dass die Jahre des Stillstands vorbei sind

Erscheinungsdatum des Samsung Galaxy S23

Der Nachfolger des Samsung Galaxy S22 wird am 1. Februar enthüllt werden. Das Event findet in San Francisco statt, wird aber auch als Livestream übertragen. Der Livestream beginnt in Deutschland ab 19 Uhr und kann auf dem offiziellen Youtube-Kanal von Samsung oder der Samsung-Webseite verfolgt werden. Wir sind für euch am 1. Februar aber auch mit einem Liveticker auf GameStar Tech am Start und informieren euch über alle spannenden Neuerungen.

Wie in den letzten Jahren, wird das S23 wahrscheinlich wenige Wochen später erhältlich sein. Beim Vorgänger, dem Galaxy S22, lagen zwischen der Vorstellung (8. Februar) und dem Marktstart (18. Februar) gerade einmal zehn Tage. Wenn Samsung das Galaxy S23 wie den Vorgänger auch an einem Freitag veröffentlichen möchte, sind als mögliche Tage für den Release der 10. und 17. Februar realistisch.

Versionen des Samsung Galaxy S23

Bisher hat sich Samsung noch nicht zu möglichen Versionen des Samsung Galaxy S23 geäußert. Vermutlich wird das Samsung Galaxy S23, wie sein Vorgänger, in drei Versionen erhältlich sein: Das Basis-Modell, das Plus-Modell und das Ultra-Modell.

Billigere Versionen des Samsung Galaxy S23, sogenannte SE-Versionen, scheint Samsung seit dem S22 nicht mehr zu veröffentlichen. Deswegen bleibt es wohl bei den drei genannten Versionen.

Preis des Samsung Galaxy S23

Auch zu den Preisen hat sich Samsung bisher noch nicht offiziell geäußert. Die S23-Serie könnte durch den weltweit vorherrschenden Chip-Mangel teurer als die S22-Serie werden. Andere Hersteller wie Apple haben den Preis ihrer Smartphones im letzten Jahr je nach Modell zwischen 100 Euro und 250 Euro erhöht. Bei den Falthandys von Samsung, dem Galaxy Z Fold 3 und Galaxy Z Fold 4, blieb der Preis der billigsten Version jedoch konstant bei 1.800 Euro.

Das S22 in der Basisvariante kam in Deutschland für 849 Euro auf den Markt. Das Plus-Modell kostete 1.049 Euro in der Grundausstattung. Für das Ultra-Modell verlangte Samsung 1.249 Euro in der günstigsten Variante.

In der folgenden Tabelle sind die Preise der S22 Modelle aufgelistet. Wahrscheinlich werden die entsprechenden S23 Modelle mehr kosten.

Arbeitsspeicher / Speicher Galaxy S22 Galaxy S22+ Galaxy S22 Ultra 8 GB / 128 GB 849 Euro 1.049 Euro 1.249 Euro 8 GB / 256 GB 899 Euro 1.099 Euro - 12 GB / 256 GB - - 1.349 Euro 12 GB / 512 GB - - 1.449 Euro 12 GB / 1 TB - - 1.649 Euro

Technische Neuerungen des Samsung Galaxy S23

Im Galaxy S22 verbaute Samsung meistens selbst entwickelte Exynos Chips und lieferte Smartphones nur in bestimmten Regionen mit Qualcomm Prozessoren aus. Zu dem verbauten Chip des Galaxy S23 gibt es widersprüchliche Gerüchte. Laut dem Analysten Ming-Chi Kuo wird Qualcomm für das S23 Samsungs alleiniger Prozessorlieferant. Diesem Gerücht zufolge ist im S23 wahrscheinlich der Snapdragon 8 Gen 2 verbaut.

Ein anderes Gerücht besagt, dass Samsung am 1. Februar einen neuen Chip vorstellen wird. Laut einem Tweet des Brancheninsiders Ice universe könnte es sich um den neuen Chip des S23 handeln.

Die Galaxy-Community scheint aber darauf zu hoffen, dass Samsung beim S23 nur Qualcomm-Chips verbaut. Bisher sind Qualcomm Chips den Exynos Chips von Samsung in Effizienz und Leistung überlegen. Sollte Samsung Qualcomm-Chips verbauen, können Kunden Gerüchten zufolge mit einem 36 Prozent Leistungszuwachs zwischen dem S22 Ultra und S23 Ultra rechnen.

Hinsichtlich der weiteren Ausstattung sind bisher nur die Daten des Ultra-Modells geleakt worden. Die folgenden Informationen stammen von der chinesischen Zulassungsbehörde TENAA, welche als relativ verlässliche Quelle gilt.

Bildschirm: 6,8 Zoll-Display mit QHD Plus-Auflösung (3.088x1.440 Pixel)

Konnektivität: 5G, 4G LTE, Bluetooth

Prozessor: 8-Kern-Prozessor mit 3 Clustern (es handelt sich wahrscheinlich um den Snapdragon 8 Gen 2)

Arbeitsspeicher: 8 oder 12 GB RAM

Speicher: 256 GB, 512 GB, 1 Terabyte

Akku: 4.855 mAh

Gewicht: 233 Gramm

Maße: 163,4 × 74,1 × 8,9 Millimeter

Display

Beim Display des Samsung Galaxy S23 setzt Samsung laut einem Gerücht auf ein OLED-Display mit einer Leuchtkraft von bis zu 2.000 Nits. Das Display des Vorgängers hatte nur eine Leuchtkraft von 1.750 Nits.

Doch nicht nur mit einer höheren Helligkeit hebt sich das S23 von seinem Vorgänger ab. Die Bildschirmfläche der Frontseite soll durch einen schmaleren Rahmen am unteren Rand mehr Bedienfläche bieten.

Farben und Design

Bisher kursieren bereits Testdummys des Samsung Galaxy S23 umher anhand derer die ungefähre Form des Smartphones erahnt werden kann. Mittlerweile sind jedoch Bilder des S23 von Winfuture geleakt worden, die einen Überblick über das Design und die Farboptionen des Smartphones geben.

Das Samsung Galaxy S23 wird in den vier Farben, von links nach rechts dargestellt, Mystic Lilac, Botanic Green, Cotton Flower und Phantom Black erscheinen.

Beim Design scheint sich das S23 stark am Vorgänger orientiert zu haben. Die Frontkamera befindet sich weiterhin in einem kleinen Loch unterhalb des Bildschirms, welches am oberen Rand angesiedelt ist. Die “Kamera Insel” des Vorgängers ist verschwunden. Stattdessen ragen die Linsen aus der Rückseite des Smartphone-Gehäuses heraus.

Die Tasten für die Lautstärkeregelung und für das An- und Ausschalten des Smartphones scheinen ähnlich wie beim Vorgänger angeordnet. Wobei die Tasten beim Galaxy S23 etwas weiter oben zu sein scheinen. Basierend auf den Fotos wird das Galaxy S23 einen Rahmen aus Aluminium haben. Dieses neue Design bedeutet jedoch gleichzeitig auch, dass die Smartphone-Hüllen des S22 wahrscheinlich nicht mit dem S23 kompatibel sein werden.

Kamera

Trotz der Änderungen am äußeren Design bleiben beim Basis- und Plus-Modell die verbauten Kameras gleich. Nur beim Ultra-Modell verbaut Samsung Gerüchten zufolge einen 200 Megapixel Kamerasensor. Die Frontkamera ist laut Gerüchten bei allen Versionen des S23 identisch und verwendet für Fotos einen 12-Megapixel-Kamerasensor. Für die Basis- und Plus-Version würde das ein Update bedeuten. Das S22 Ultra hatte eine 40-Megapixel-Frontkamera, weshalb die Ultra-Version des S23 ein Downgrade erhalten würde.

Neben besseren Fotos durch den neuen Kamerasensor soll sich auch die Kamerasoftware verbessern. Eine überarbeitete KI-Unterstützung soll Gerüchten zufolge bessere Nachtfotos als beim Vorgänger S22 ermöglichen. Auf der chinesischen Plattform Weibo wurde bereits ein Fotovergleich zwischen dem 108-Megapixel-Kamerasensor des S22 Ultra und dem 200-Megapixel-Kamerasensor des S23 Ultra geleakt.

Akku

Bei dem Akku soll Gerüchten nach die Akkukapazität des Basismodells bei 3.900 und die Akkukapazität des Plus-Modells bei 4.700 liegen. Im Vergleich zu den Vorgängermodellen des S22, würde die Akkukapazität für das Basis- und Plus-Modell um jeweils 200 mAh steigen. Das Ultra-Modell soll mit einem 4.855 mAh großen Akku erscheinen. Eine Reduktion des Akkus wäre nur sinnvoll, wenn der Prozessor des S23 eine höhere Energieeffizienz als der des Vorgängers hätte.

Die Verkleinerung der Akkukapazität spricht für die Verwendung des Snapdragon 8 Gen 2 im Galaxy S23. Der Snapdragon 8 Gen 2 verbraucht unter Idealbedingungen 2,5 Watt weniger als sein Vorgänger Snapdragon 8+. Dabei liegt der Gesamtverbrauch des Snapdragon 8 Gen 2 bei maximal 7,6 Watt. Gleichzeitig ist die Performance 14 bis 32 Prozent besser. Darüber hinaus unterstützt der Snapdragon 8 Gen 2 Raytracing.

Unterm Strich könnte der Snapdragon 8 gen 2 in Kombination mit einem 4.855 mAh Akku im Galaxy S23 Ultra eine gleiche oder längere Akkulaufzeit wie im S22 Ultra ermöglichen.

Gerüchten zufolge könnte es jedoch deutlich länger dauern, das S23 aufzuladen. Laut Informationen von chinesischen Behörden kann das Galaxy S23 Ultra nur mit 25 Watt geladen werden. Der Vorgänger unterstützt 45 Watt.

Zubehör zum Samsung Galaxy S23

Hinsichtlich des Zubehörs für das S23 gibt es ebenfalls Gerüchte. Laut Branchenkenner Roland Quandt wird es für das S23 unter anderem Hüllen aus Leder und Silikon geben. Lederhüllen werden in den Farben Beige, Schwarz und Weiß erhältlich sein. Die Silikonhülle ist mit und ohne Trageriemen erhältlich.

Für die beiden Varianten sind unterschiedliche Farben erhältlich. Die Hülle mit Trageriemen ist in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich. Silikonhüllen ohne Trageriemen sind in den Farben Khaki, Navy, Orange, Cotton und Violett erhältlich.

Was haltet ihr von den Gerüchten zum Samsung Galaxy S23? Freut ihr euch schon auf die Präsentation des S23 am 1. Februar?