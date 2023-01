Eigentlich soll das Samsung Galaxy S23 erst am 01. Februar in einem offiziellen Livestream vorgestellt werden, den ihr auf dem YouTube-Kanal und der Webseite von Samsung verfolgen könnt. In den Wochen vor der Ankündigung gab es allerdings bereits einige Gerüchte rund um das neue Flaggschiff-Handy.

Doch die Gerüchteküche schläft nicht. Nun sind Videos auf einer Leak-Plattform und Twitter erschienen, die das Galaxy S23 Ultra angeblich näher zeigen.

Das Galaxy S23 Ultra auf Slashleaks

Dass in der Woche vor der offiziellen Ankündigung etwas an die Öffentlichkeit gelangt, das vorerst nicht dahin gehörte, dürfte die wenigsten überraschen. Trotzdem können sich Smartphone-Fans darauf freuen, einen vorzeitigen Blick auf das neue Samsung-Modell zu erhaschen. Denn auf der Plattform slashleaks sind zwei Videos aufgetaucht, die angeblich das Galaxy S23 Ultra zeigen.

So kurz vor der offiziellen Ankündigung halten wir es für wahrscheinlich, dass tatsächlich jemand an das neuste Modell gekommen ist und dieses im Voraus abgefilmt hat. Wir gehen also davon aus, dass es sich hierbei wirklich um das Samsung Galaxy S23 Ultra handelt.

In einem der Videos wird das Handy von allen Seiten gezeigt, was deutlich macht, wie ähnlich sich das ältere S22 und das neue S23 sind. Samsung scheint mit dem letzten Entwurf ähnlich zufrieden gewesen zu sein, wie es die Kunden waren.

Das zweite Video, das auf slashleaks veröffentlicht wurde, zeigt den 100-fachen Zoom des S23 Ultra. Der Nutzer zoomt von der Wohngegend, in der er steht, auf die Spitze eines recht weit entfernten Berges. Die Details scheinen leicht verschwommen zu sein, aber man kann immer noch viel von einer Statue und ihrer Umgebung erkennen.

Auch ein wenige Stunden alter Tweet von einem eher unbekannten Twitter-Nutzer namens Edwards Urbina zeigt das S23 in einem Unboxing:

Im Laufe der nächsten Tage könnten noch weitere Leaks und Neuigkeiten zum Samsung Galaxy S23 an die Öffentlichkeit gelangen. Über alle wichtigen Infos werden wir euch natürlich auf dem Laufenden zu halten.

Wenn ihr nichts von der offiziellen Ankündigung verpassen wollt, schaut auf jeden Fall bei unserem Live-Ticker zum Samsung-Event vorbei, den wir am 01. Februar für euch pflegen werden.

Wie findet ihr das Galaxy S23? Werdet ihr euch das neue Modell gleich kaufen? Wie gefällt euch das Design? Ist es dem S22 zu ähnlich oder darf das gerne so sein? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!