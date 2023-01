Samsung Galaxy S23 - Preise für alle Modelle geleakt

Am 1. Februar 23 wird Samsung die Galaxy S23 Smartphones im Unpacked-Event vorstellen. Nun gibt es bereits erste Leaks zu den von Samsung angestrebten Preisen. Sie stammen von dem Twitter-Nutzer RGcloudS, der häufiger technische Details und andere Informationen von Smartphones leakt.

Bisher wurden fast alle Bestandteile der neuen Galaxy S23 Smartphones vorab veröffentlicht. Lediglich zu den Preisen gab es noch keine Informationen. Das ändert sich mit dem unten zu sehenden Tweet, zumindest in Form eines Gerüchts.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Modelle mit exklusiven Farben sowie 1.000 GByte Speicherplatz sollen laut dem Twitter-Beitrag mit einer Verzögerung von zwei bis sechs Wochen erscheinen.

Einen Überblick aller bislang bekannten Informationen zum Galaxy S23 findet ihr in einem separaten Artikel, der euch alles Wissenswerte über das kommenden Samsung-Flaggschiff verrät:

Galaxy S23: Alle Infos & Gerüchte zum Release, Preisen, Specs und mehr

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GameStar je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Das sind die vermeintlichen Preise des Galaxy S23

Laut dem Leak wird das Galaxy S23 wie erwartet in drei Versionen erscheinen: Als Basis-Modell, Plus-Modell und Ultra-Modell. Beim Basis- und Plus-Modell sind die Ausstattungsoptionen beim Speicher und Arbeitsspeicher im Vergleich zum Vorjahr identisch, wie die folgende Übersicht zeigt:

Galaxy S23: 8 GB RAM, 128 GB Speicher - 799 Dollar

8 GB RAM, 128 GB Speicher - 799 Dollar Galaxy S23: 8 GB RAM, 256 GB Speicher - 849 Dollar

8 GB RAM, 256 GB Speicher - 849 Dollar Galaxy S23 Plus: 8 GB RAM, 128 GB Speicher - 999 Dollar

8 GB RAM, 128 GB Speicher - 999 Dollar Galaxy S23 Plus: 8 GB RAM, 256 GB Speicher - 1.049 Dollar

Bei dem Ultra-Modell fällt die Version mit 128 GByte weg, die beim S22 Ultra noch 1.199 US-Dollar gekostet hat. Dafür kommt ein Modell mit 1.000 GByte beziehungsweise 1,0 Terabyte hinzu. Folgende Handys beziehungsweise Preise sollen genau geplant sein:

Galaxy S23 Ultra: 8 GB RAM, 256 GB Speicher - 1.249 Dollar

8 GB RAM, 256 GB Speicher - 1.249 Dollar Galaxy S23 Ultra: 12 GB RAM, 512 GB Speicher - 1.349 Dollar

12 GB RAM, 512 GB Speicher - 1.349 Dollar Galaxy S23 Ultra: 12 GB RAM, 1 Terabyte Speicher - 1.499 Dollar

Die Preise in Deutschland werden sich wie in den Vorjahren auch wahrscheinlich nahe an den amerikanischen Preisen orientieren. Das S22 Basis-Modell in der günstigsten Ausstattung kostete 799 Dollar. In Deutschland kam es für 849 Euro auf den Markt. Ähnlich verhielt es sich beim S22 Plus-Modell. Das erschien in der einfachsten Ausstattung für 999 Dollar und kostete in Deutschland 1.049 Euro.

Preise fallen etwas niedriger als gedacht aus

Apple hat auch aufgrund eines auf dem Markt vorherrschenden Chip-Mangels die Preise für die eigenen Smartphones letztes Jahr zwischen 100 und 250 Euro erhöht. Deswegen sind viele im Vorfeld des Enthüllungs-Events des S23 davon ausgegangen, dass Samsung seine Preise für die diesjährigen Galaxy Smartphones erhöhen wird.

Wenn die Leaks von RGcloudS stimmen, dann strebt Samsung dagegen ähnliche Preise wie letztes Jahr an. Netter Nebeneffekt: Durch zum Vorjahr gleichbleibende Preise positioniert sich Samsung als günstigerer Konkurrent zu Apple. Gleichzeitig dürften Lagerwechsel aber eher selten stattfinden. Was Apple dieses Jahr an Smartphones aufbieten wird, haben wir für euch bereits zusammengefasst:

iPhone 15: Alle wichtigen Infos und Gerüchte zu Release, Specs, Preisen und mehr

Wie schätzt ihr die Lage ein? Bleiben die Preise mit der S23-Reihe bei Samsung stabil, geht ihr eher von höheren oder sogar von sinkenden Kosten aus? Und kommt das neue Galaxy-Handy überhaupt für euch in Frage? Schreibt es gerne in die Kommentaren!