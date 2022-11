Galaxy S23 Ultra mit irrsinnigen 200 Megapixeln, und das könnte mehr als nur Marketing sein

Große technologische Sprünge sind in letzter Zeit selten geworden auf dem Smartphone-Markt. Zwar gab es durchaus spannende Neuerungen wie das Nothing Phone 1, aber gerade unter den großen, etablierten Herstellern hat man sich mittlerweile darauf festgelegt, eher im Detail optimieren zu wollen als das Rad neu zu erfinden.

Dass Samsung sein Galaxy S23 Ultra im kommenden Jahr mit einer 200-MP-Kamera ausstatten möchte, wurde folgerichtig von einigen als mehr als Marketing-Idee und weniger als wirklicher Sprung nach vorne betrachtet.

Nun aber sind Leaks im Netz gelandet, die dem Flaggschiff des koreanischen Herstellers bescheinigen, mit der Kamera doch tatsächlich für neuen Wind sorgen zu können.

Samsungs Kamera zeigt feine Details

Die Bilder stammen von dem bekannten Leaker @IceUniverse, der sich bereits mit einer Vielzahl korrekter Gerüchte im Smartphone-Bereich einen Namen gemacht hat. Er teilte über die chinesische Plattform Weibo drei Fotos, die aus der Kamera des Google Pixel 7 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra und S23 Ultra stammen sollen.

Dabei macht das Hauptobjektiv des S23 Ultra eine verdammt gute Figur. Denn während die Ähnlichkeiten zum eigenen Vorgänger noch immer klar ersichtlich ist, machen sich bei genauerer Betrachtung feine Details auf dem Bild der 200-MP-Kamera bemerkbar, die man so beim S22 Ultra (108 MP) und Pixel 7 Pro (50 MP) nicht erkennt. Die beiden bereits erschienenen Modelle wirken im direkten Vergleich deutlich glattgebügelter, das Foto des S23 Ultra lässt hingegen besser die Oberflächenstruktur des Kürbis erkennen.

Das Google Pixel hat noch ein Ass im Ärmel

Nachdem sich Samsung in den gezeigten Bildern von der Schokoladenseite zeigen durfte, stellte IceUniverse kurze Zeit später via Twitter klar: Googles Pixel 7 Pro erhält zwar nicht bei den Megapixeln, dafür aber in einem anderen Bereich die Kamera-Krone. Laut dem Leaker soll das Google-Smartphone vor allem bei HDR-Aufnahmen deutlich stärker aufgestellt sein als die kommende Konkurrenz von Samsung.

Trotzdem soll Samsung hier gegenüber dem S22 Ultra aus dem Vorjahr eine deutlich stärkere Performance abliefern. Außerdem sind es bis zur offiziellen Ankündigung noch einige Monate, in denen Samsungs Ingenieure das neue Flaggschiff noch weiter optimieren können.

Wann kommt das S23 Ultra?

Offiziell hat Samsung zum S23 Ultra noch nichts verlautbaren lassen. Mit einer Ankündigung des nächsten Top-Modells der Galaxy-Reihe sowie den beiden kleineren Geschwistermodellen S23 Plus und S23 wird aber zu Beginn des nächsten Jahres gerechnet.

Bis die Smartphones dann tatsächlich auf dem Markt erscheinen, wird es wohl noch einmal ein paar Wochen dauern. Ein Release im Februar könnte aber durchaus realistisch sein.

Zu den Preisen der neuen Smartphones ist dementsprechend bisher ebenfalls wenig bekannt, wir werden uns aber zumindest beim S23 Ultra voraussichtlich in Höhen bewegen, wie man sie auch vom Galaxy Z Flip 4 kennt. Das hat Patrick für euch getestet.

Was meint ihr? Könnte die Kamera des Galaxy S23 Ultra endlich wieder ein spannender Sprung nach vorne im Smartphone-Markt sein? Oder ist sie für euch eher unnötige Spielerei? Und freut ihr euch bereits auf die Vorstellung der neuen Samsung-Smartphones?