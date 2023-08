Das Galaxy S24 soll ein Feature der Ultra-Modelle erhalten und so noch stromsparender werden

Das S23 Ultra hat das LTPO-Display bereits - folgt das S24 in dessen Fußstapfen?

Das Galaxy S23 ist nunmehr fast ein halbes Jahr alt - damit ist auch schon in etwa die Hälfte der Wartezeit auf die Nachfolgemodelle vorbei.

Entsprechend erreichen uns nach und nach immer mehr vermeintliche Informationen zum kommenden Samsung Galaxy S24, welches wie vom Release-Zyklus gewohnt im Frühjahr 2024 erscheinen soll.

Ein erster Leak bescheinigt der anstehenden Reihe einen besseren und leistungsstärkeren Akku - alles Wichtige hierzu hat unser Redakteur Patrick bereits zusammengefasst:

Inzwischen ist ein neues Gerücht aufgetaucht, welches vom vergleichsweise zuverlässigen Leaker IceUniverse auf X (vormals Twitter) in Umlauf gebraucht wurde.

Hierbei bezieht sich der Tweet auf das Display des regulären Galaxy-S24-Modells, welches sich stark am S23 Ultra orientieren soll.

Galaxy S24: Neues Panel für variable Bildwiederholraten

Konkret sollen sowohl das Galaxy S24 als auch die zugehörige Plus-Version auf ein LTPO-Display setzen.

LTPO steht für Low-Temperature Polycrystalline Oxide und ist - einfach ausgedrückt - ein Materialgemisch für den Bildschirm, mit dem es möglich ist, die variable Bildwiederholrate auf bis zu 1 Hertz herunterzuregeln.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Neben der eingangs erwähnten stärkeren Batterie können so Funktionen wie das Always-On-Display stromsparender agieren, da die Bildwiederholrate auf das absolute Minimum reduziert werden.

Bisher war das LTPO-Panel nur den Ultra-Modellen der Samsung-Galaxy-Reihe vorbehalten. Das Galaxy S23 verfügt zwar ebenfalls über variable Bildwiederholraten, doch sind hier 48 Hertz die untere Grenze.

Zudem will IceUniverse mehr über das Design des Galaxy S24 und der Plus-Variante erfahren haben. In einem weiteren Tweet erklärt der Leaker, dass das kommende Smartphone über dünnere Ränder verfügen soll.

Das Ultra-Modell bleibt nach aktuellem Stand hingegen zumindest aufseiten des Bildschirms identisch zum Vorgänger, denn Samsung wolle dieselbe Designsprache behalten .

Dünnere Bildschirmränder, variablere Bildfrequenzen - was haltet ihr von den möglichen Änderungen beim kommenden Galaxy S24? Nutzt ihr das als Beispiel genannte Always-On-Display und würdet so von der besseren Akkueffizienz profitieren? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!