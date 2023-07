Galaxy S24: Das nächste Flaggschiff-Handy von Samsung könnte eine überfällige Verbesserung erhalten

Die S24-Reihe könnte mit einem besseren Akku ausgestattet werden. (Bild: S23-Reihe, Samsung)

Beim Thema Schnellladen reiht sich Samsung mit Apple und Google weiter hinten ein. Andere Hersteller wie OnePlus oder Xiaomi haben in der Vergangenheit dagegen Smartphones vorgestellt, die innerhalb kurzer Zeit voll aufgeladen sind.

Laut eines neuen Leaks des Twitter-Users RGcloudS plant Samsung dieses kleine Manko mit der Galaxy S24-Reihe im nächsten Jahr anzugehen - allerdings wohl nur für zwei der drei erwarteten Smartphones.

Samsung Galaxy S24 Ultra und S24 Plus mit besserem Akku

Konkret sollen das Galaxy S24 Ultra und das S24 Plus mit einem neuen Akku ausgestattet werden, der durch ein gestapeltes Batteriedesign ein schnelleres Aufladen mit bis zu 65 Watt ermöglicht.

Bisher bieten das Galaxy S23 Ultra und S23 Plus »nur« 45 Watt beim Laden, was im Vergleich eine Leistungssteigerung von rund 44 Prozent bedeuten würde.

Das schnellere Aufladen ist jedoch nicht der einzige Vorteil bei dieser Art von Akku. Gleichzeitig ist auch eine längere Lebensdauer des Batteriezyklus zu erwarten.

Gegenüber dem herkömmlichen Wickelverfahren für Akkus verfügt die neue Technik über eine höhere Energiedichte, so dass Samsung eine größere Akkukapazität jenseits der 5.000 mAh verbauen könnte, wie Android Authority berichtet.

Der Leaker warnt jedoch, dass es sich bei der Batterie noch um einen Prototyp handelt und nicht definitiv feststeht, ob sie tatsächlich in die S24-Serie implementiert wird.

Ebenfalls ist es wohl durchaus denkbar, dass das Standard-Modell von dieser Verbesserung nicht profitiert. Demnach würde das S24 mit der altbekannten Akku-Technik auf den Markt kommen.

Tatsächlich ist RGcloudS nicht der erste, der mit diesem Gerücht um die Ecke kommt. TheElec teilte bereits früher mit, dass Samsung an einer Akku-Umsetzung arbeitet, die in Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommt.

Hält sich Samsung zurück?

Der südkoreanische Smartphone-Hersteller hat teils eine bewegte Vergangenheit, was Smartphone-Akkus betrifft. So entwickelte sich das Galaxy Note 7 zum PR-Debakel, da das Handy im schlimmsten Fall in Flammen aufgehen konnte.

Dieses Problem ging sogar so weit, dass selbst Fluggesellschaften das Smartphone an Bord strikt verboten haben.

Ob sich der Hersteller aufgrund derartiger Probleme aus der Vergangenheit mit spürbaren Verbesserungen beim Akku zurückhält, ist ungewiss.

Andererseits haben die aktuellen Flaggschiff-Modelle eine sehr gute Laufzeit vorzuweisen, was nicht zuletzt dem effizienten Prozessor von Qualcomm zu verdanken ist.

Was haltet ihr von einer solchen Verbesserung? Würde ihr ein schnelleres Aufladen bei eurem Smartphone begrüßen oder hängt ihr das Handy ohnehin jede Nacht an den Strom? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!