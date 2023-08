Das Samsung Galaxy S24 Plus soll ein besseres Display und wieder einen hauseigenen Prozessor erhalten (zumindest in Europa) (Bild: Samsung)

Bis Samsung die Galaxy S24-Reihe ankündigt, könnte es noch bis Anfang 2024 dauern - dennoch existieren schon jetzt Leaks und Gerüchte zu den neuen Handys.

Ein bekannter Leaker teilt nun erste Details zu den Verbesserungen beim Display - und bestätigt ein weiteres Gerücht, dass viele europäische Kunden verärgern könnte.

Rückkehr der WQHD+Auflösung

ICE Universe ist kein Unbekannter, wenn es um frühe Informationen zu Samsung-Handys geht. Der Leaker hat sich in der Vergangenheit schon oft als zuverlässig erwiesen.

Auf seinem X-Account teilt er erste Details zum kommenden Samsung Galaxy S24 Plus.

Upgrades beim Display: Das Display wird wieder eine WQHD+-Auflösung von 1440 x 3120 haben. Das Vorgängermodell hat eine FHD+-Auflösung von 1080 x 2340. Das letzte Handy dieser Performance-Klasse mit einer so hohen Auflösung war das Galaxy S20 Plus.

Auch die maximale Helligkeit bekommt einen ordentlichen Schub: Von 1.750 auf 2.500 Nits.

Auch die Ränder des Samsung Galaxy S24 Plus sollen etwas dünner werden - sogar dünner als beim Galaxy S24 Ultra (3,4mm vs. 2,5mm).

Rückkehr der Exynos-Chips in Europa

Der Leaker geht davon aus, dass die gesamte Galaxy S24-Reihe in Europa den hauseigenen Exynos 2400 verwenden wird.

Dies dürfte einige Nutzer enttäuschen, nachdem die S23-Reihe auf Qualcomms Snapdragon-Chips gesetzt hatte.

Die Exynos-Chips der europäischen Galaxy S22-Reihe waren berüchtigt für Abstürze, Bugs und Performanceprobleme.

An Leistung sollte es jedoch nicht fehlen: Laut einer koreanischen News-Seite, soll der Exynos 2400 sogar schneller sein, als der Snapdragon 8 Gen3.

Ob sich diese Gerüchte bewahrheiten werden, steht natürlich noch offen.

Was haltet ihr von diesen Gerüchten? Seht ihr die Rückkehr der Exynos-Prozessoren als kritisch an oder ist es euch egal, ob ein Snapdragon oder Exynos verbaut ist? Wie steht ihr zu der hohen Auflösung des Handys? Ist diese notwendig oder reicht die FHD+-Auflösung des Vorgängers absolut aus? Schreibt uns eure Meinung zu diesem Thema in die Kommentare!