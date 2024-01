Samsung Galaxy: Das S25 Ultra wird schneller - aber es gibt gleich zwei Haken

Wie das hier dargestellte S24 aussieht, wissen wir - über den Nachfolger kennen wir nur einen Teil der inneren Werte.

Es ist noch keine zwei Wochen her, dass Samsung auf dem Unpacked-Event seine neue Flaggschiff-Serie gezeigt hat. Zum Monatswechsel sollen S24, S24 Plus und S24 Ultra dann in den Ladentheken stehen.

Aber wer Samsung (und eigentlich alle anderen Handyhersteller auch) kennt, weiß: Die Uhr der neuen S-Serie beginnt schon jetzt zu ticken - denn nächstes Jahr zur selben Zeit erwartet uns ein Nachfolger in Form eines S25 Ultra.

Über diesen Nachfolger gibt es tatsächlich schon jetzt erste handfeste Informationen.

In aller Kürze Das Galaxy S25 Ultra soll bei der Hardware auf den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 setzen

Der erreicht Gerüchten zufolge eine deutlich höhere Taktrate als sein Vorgänger

In der Praxis könnte das bedeuten: Mehr Leistung und/oder eine längere Akkulaufzeit

Es gibt aber auch gleich zwei Haken an der Sache

Galaxy S25 Ultra: Neuer Chip soll mehr Leistung bringen

Was ist passiert: Der szenebekannte Leaker Digital Chat Station hat über die chinesische Plattform Weibo Informationen über den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 geteilt - Wccftech berichtete.

Das ist der Chip, dessen Vorgänger im Galaxy S24 Ultra und außerhalb Europas auch im S24 und S24 Plus verbaut wird. Der Chip kommt zudem auch bei vielen anderen Flaggschiff-Handys mit Android zum Einsatz.

In seinem Leak äußert sich Digital Chat Station zur Taktrate des neuen Chips. Die soll deutlich über dem aktuellen Snapdragon 8 Gen 3 liegen. In Zahlen: Während die dritte Generation des Snapdragon 8 einen Maximalwert von etwa 3,3 GHz erreicht, sollen man sich bei der vierten Generation auf dem Weg zu 4 GHz befinden.

Möglich werden soll das durch die neue Phoenix-Chips, die angeblich als 3-nm-Architektur gefertigt werden sollen.

0:45 Circle to Search: Google und Samsung zeigen im Trailer eine neue Art der Suche auf dem Handy

Warum ist das wichtig? Ein reiner Anstieg der Hertzzahl muss nicht zwingend eine bessere Leistung bedeuten - ist aber ein gutes Indiz dafür. Steigt die Taktrate an, dann kann die Hardware Daten häufiger in einer Sekunde bearbeiten.

Beim Snapdragon 8 Gen 4 könnte die gestiegene Taktrate tatsächlich einen Leistungssprung bedeuten. Das deuten zumindest Benchmark-Ergebnisse aus dem Oktober 2023 an, laut denen man den M1, Apples drei Jahre alten Laptop-Chip, teilweise schlagen konnte.

In der Praxis könnte das bedeuten, dass das S25 Ultra noch einmal mehr Leistung auf den Tisch bringt - die effizientere Berechnung könnte aber auch zu länger anhaltenden Akkus führen, was Optimierungen an anderer Stelle erlauben würde.

Der Haken an der Sache: Samsungs eigener Exynos-Prozessor. In Europa kam der viele Jahre anstelle der Qualcomm-Prozessoren zum Einsatz, etwa beim Galaxy S22. Mit der S23-Serie verbannte Samsung den Exynos aus den eigenen Flaggschiffen - nur um ihn mit der S24-Serie wieder einzuführen.

Lediglich das S24 Ultra verwendet in Europa den Snapdragon 8 Gen 3. S24 und S24 Plus setzen hingegen auf den Exynos 2400. Gut möglich, dass Samsung das so bei der S25-Serie beibehält.

Und dann wäre da noch der Preis: Ein führender Qualcomm-Angestellter selbst geht davon aus, dass der neue Chip teurer wird als das aktuelle Modell.

Der Blick über den Tellerrand: Die Gerüchte rund um einen schnelleren Chip für das S25 Ultra sind noch nicht alles, was wir bereits zu den neuen Samsung-Flaggschiffen erfahren haben.

Auch bei der Kamera soll es Verbesserungen geben, die ein neuer Sensor von Sony offenbar möglich macht.