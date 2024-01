Samsung Galaxy S24: Das sind die vier wichtigsten KI-Ankündigungen

Eines der Highlights: Das S24 soll per Tastaturdruck Dopplungen in euren Texten finden und durch Synonyme ersetzen können.

Wie erwartet hat Samsung auf dem heutigen Unpacked-Event die neuen Galaxy-S24-Smartphones vorgestellt. Neben den drei gewohnten Varianten, also dem regulären Galaxy S24 sowie dessen Plus- und Ultra-Modell lag der Fokus aber auf einem anderen Aspekt: Künstlicher Intelligenz.

Denn wie Samsung auf der Präsentation erklärte, wird die »Gauss« getaufte KI eine wichtige Rolle auf den neuen Handys einnehmen und viele der frischen Features auf dem Galaxy S24 unterstützen. Die fünf wichtigsten KI-Ankündigungen zeigen wir euch in der folgenden Liste.

Galaxy S24: »AI Live Translate Call«

Eines der Prunkstücke der neuen Galaxy-KI ist die »AI Live Translate Call« genannte Funktion, welche schon vor einigen Wochen präsentiert wurde. Das Feature wird dazu dienen, Telefonate in Echtzeit übersetzen zu lassen; die Ausgabe erfolgt dabei mittels einer computergenerierten Stimme.

Zum Launch soll diese Echtzeitübersetzung in insgesamt 13 Sprachen zur Verfügung stehen, welche Samsung stetig erweitern will. Folgende Übersetzungsmöglichkeiten könnt ihr nutzen:

Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch

Polnisch, Portugiesisch, Spanisch

Chinesisch (vereinfacht), Japanisch, Koreanisch

Hindi, Thailändisch, Vietnamesisch

Einige der Sprachen sind dabei im Werkszustand bereits vorinstalliert; welche genau das sind, verriet Samsung nicht. Grundsätzlich soll die Live-Übersetzung lokal auf dem Gerät ablaufen.

Galaxy S24: Kamera mit »Zoom Anyplace« und mehr

Ebenfalls bereits bekannt, aber nicht minder wichtig, ist die »Zoom Anyplace« genannte Kamerafunktion. Hiermit ist ein automatisches Tracking des jeweils erkannten Bildmotivs gemeint, welche das Bild oder Video zeitgleich stabilisieren soll.

Analog zu Googles »Magic Editor« soll auch das Galaxy S24 über eine ähnliche KI-basierte Funktion verfügen, mit der sich aufgenommene Kamerabilder nachträglich bearbeiten lassen. Gezeigt wurden etwa entfernte Spiegelungen oder das Verschieben von Objekten an »passendere« Positionen.

Galaxy S24 KI: »Circle to Search«

Apropos Google: Das neu angekündigte »Circle to Search«-Feature geschieht in Kooperation mit dem Suchmaschinen-Giganten. Um die Funktion zu nutzen, müsst ihr den unteren Bildschirmrand gedrückt halten und könnt anschließend die Inhalte auf dem Display ausschneiden, um sie danach in die Google-Suche einzuspeisen.

Das soll sowohl mit dem Finger als auch mit dem hauseigenen S Pen funktionieren, wenngleich Samsung natürlich den Eingabestift vorzieht.

In Deutschland wird »Circle to Search« ab dem 31. Januar zur Verfügung stehen. Als Kooperation mit Google wird die neue Funktion aber nicht nur für die Galaxy-S24-Serie bereitstehen, sondern auch für das Pixel 8 und Pixel 8 Pro freigeschaltet.

Galaxy S24 KI: Tastatur mit erweiterten KI-Optionen

Die Tastatur ist wohl eine der am häufigsten genutzten Funktionen eines jeden Smartphones - da ergibt es natürlich Sinn, dass Samsung auch hier einige KI-Optionen einführt.

Mithilfe eines neuen Icons lassen sich so Texte buchstäblich auf Knopfdruck übersetzen. Das Symbol versteckt aber auch eine zusätzliche Option, um das Geschriebene schöner zu gestalten. Auf Anweisung lassen sich Texte etwa in eine förmlichere Sprache umformulieren oder Synonyme für häufig benutzte Worte finden.

Spannend ist die Frage, wie lange die KI-Funktionen kostenlos bleiben, denn die Erfahrung mit ChatGPT oder Microsoft Copilot hat gelehrt, dass Unternehmen hier eine Einnahmequelle sehen.

Zumindest zu Beginn müssen wir uns aber keine Sorgen machen, denn eigener Aussage zufolge ist Samsung »bestrebt, die Funktionen von Galaxy AI allen Nutzer*innen auf unterstützten Samsung Galaxy-Geräten zugänglich zu machen«.

Bis Ende 2025 versichert das Unternehmen zumindest, dass es keine Pläne gibt, die Galaxy AI-Funktionen kostenpflichtig zu machen. Auf Anwendungen Dritter hat man hier natürlich keinen Einfluss.

Was haltet ihr von den neuen KI-Möglichkeiten des Galaxy S24? Gibt es ein Feature, das ihr sofort ausprobieren wollt oder wartet ihr auf eine andere KI-Funktion? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!