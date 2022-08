Der perfekte Gaming-Monitor: Das solltet ihr beim Kauf beachten

Link zum Podcast-Inhalt

Manchmal seid ihr (Ja, ihr alle!) für eine Überraschung gut. Als wir euch gefragt haben, welche Themen wir in unserem neuen Tech-Podcast besprechen sollen, landeten auf dem ersten Platz die Grafikkarten und auf dem zweiten die Prozessoren. So weit, so erwartbar. Der dritte Platz hat uns jedoch überrascht, denn da standen - die Monitore!

Denn der richtige Gaming-Monitor ist eine Wissenschaft für sich. Schon alleine wegen der riesigen Preisspanne: Während ihr ordentliche Bildschirme schon für 150 Euro bekommt, können hochwertige Exemplare weit jenseits der 1.000 Euro kosten.

Im Podcast bespricht Micha mit Nils Raettig und Alexander Köpf aus dem Team von GameStar Tech, auf welche Aspekte ihr beim Kauf eines Gaming-Monitors achten müsst. Unter anderem diskutieren wir die folgenden Fragen:

Wieviel müsst ihr für einen guten Gaming-Monitor ausgeben?

Was ist die wichtigste Eigenschaft eines guten Gaming-Monitors?

Wie wichtig sind die Unterschiede der Panel-Arten wie IPS, TN und VA?

Was ist der Unterschied zwischen OLED, QD-OLED und Mini-LED - und warum sollte euch das interessieren?

Welchen Vorteil kann es haben, auf einem Fernseher zu spielen?

Wie stehen wir zum Spielen auf Ultrawide-Displays in 21:9 oder gar 32:9 (oder 32:10)?

Was bringen Curved-Monitor und was müsst ihr dabei beachten?

Ist HDR im PC-Gaming überhaupt schon angekommen und was macht einen guten HDR-Monitor aus?

Braucht ihr G-Sync oder Freesync?

Und natürlich erzählen wir, auf welchen Bildschirmen wir persönlich spielen - auch wenn Micha da nach Nils' und Alex' Erklärungen ein gewisses Aufrüstbedürfnis umtreibt...

