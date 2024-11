Dieses Mal kein Aprilscherz: Samsung könnte einen Konkurrent zur Nintendo Switch und zum Steam Deck planen – und das ist längst nicht alles

Zum 1. April haben wir »berichtet«, dass Samsung Nintendo gekauft hat und die Switch Galaxy entwickelt. Das war natürlich nur ein Scherz. Jetzt hat Samsung aber wirklich einen Gaming-Handheld patentiert – und er ähnelt den Samsung Galaxy Flip-Handys.

Heute gibt es gleich drei große News im Universum der Gaming-Handhelds. Ayaneo hat Neuigkeiten zu seinem neuen Flaggschiff, Tencent steigt in den Markt ein und Samsung patentiert ein Gerät, das aussieht wie eine faltbare Nintendo Switch Lite.

Darum ist das wichtig: Der Markt für Handhelds bekommt schon wieder Zuwachs. Das nächste Jahr könnte deswegen sehr spannend werden. Es erwarten uns neue Geräte mit verbesserter Leistung und Effizienz, aber auch welche von Herstellern, die neu in den Markt einsteigen wollen.

Ein neues Patent von Samsung Display zeigt einen Gaming-Handheld mit faltbarem Bildschirm:

So sieht das patentierte Gerät aus. (Bild: Samsung Display)

Samsung Display ist ein wichtiger Lieferant für andere Hersteller wie Apple und Nintendo. Es ist also auch möglich, dass dieses Gerät von einem anderen Hersteller umgesetzt wird – wenn überhaupt.

Der Tencent 3D One ist eigentlich ein 2-in-1-Gerät wie die Microsoft Surface-Reihe, aber mit abnehmbaren Controllern. (Bild: Tencent / ITHome)

Tencent steigt in den Gaming-Handheld-Markt ein und setzt direkt ein Statement: der weltweit erste »3D-Visual«-Gaming-Handheld in Kollaboration mit Intel.

Fans des Lenovo Legion Go aufgepasst: Dieses Gerät hat einen noch größeren Bildschirm mit einer für Handheld-Verhältnisse riesigen Diagonale von elf Zoll. Aber das ist nicht alles:

Die Controller an den Seiten lassen sich wie beim Legion Go und der Nintendo Switch abnehmen. Zudem lässt sich der Bildschirm für Tabletop-Gaming per Kickstand aufstellen. (Bild: Tencent / ITHome)