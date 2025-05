Samsung One UI 8: 71 Galaxy-Geräte, die das Android 16-Update erhalten sollten

Welche Handys und Tablets erhalten das Update für Android 16? (Bildquelle: Marinus Martin/GameStar Tech)

Samsung One UI 8 ist das nächste große Update für Besitzer und Besitzerinnen von Samsung Galaxy-Geräten. Da der Hersteller keine offizielle Liste der unterstützten Geräte veröffentlicht hat, wurde diese Liste anhand der Update-Richtlinien des Unternehmens erstellt.

Insgesamt sollten 71 Samsung Galaxy-Geräte das Android 16-Update erhalten.

71 Samsung-Galaxy-Geräte, die One UI 8 erhalten sollten

Hier könnt ihr prüfen, ob euer Handy oder Tablet dabei ist.

Samsung Galaxy-Smartphones:

Galaxy S25 Galaxy S25+ Galaxy S25 Ultra Galaxy S25 Edge Galaxy S24 Ultra Galaxy S24+ Galaxy S24 Galaxy S24 FE Galaxy S23 Ultra Galaxy S23+ Galaxy S23 Galaxy S23 FE Galaxy S22 Ultra Galaxy S22+ Galaxy S22 Galaxy S21 FE Galaxy Z Fold Special Edition Galaxy Z Fold 6 Galaxy Z Fold 5 Galaxy Z Flip 6 Galaxy Z Flip 5 Galaxy Z Fold 4 Galaxy Z Flip 4 Galaxy A73 Galaxy A56 Galaxy A55 Galaxy A54 Galaxy A53 Galaxy A36 Galaxy A35 Galaxy A34 Galaxy A33 Galaxy A25 Galaxy A24 Galaxy A23 Galaxy A15 (LTE+5G) Galaxy A14 (LTE+5G) Galaxy A16 (LTE+5G) Galaxy A06 Galaxy F55 Galaxy F54 Galaxy F34 Galaxy F16 Galaxy F15 Galaxy F06 Galaxy M56 Galaxy M55s Galaxy M55 Galaxy M54 Galaxy M34 Galaxy M53 Galaxy M33 Galaxy M16 Galaxy M15 Galaxy M06 Galaxy XCover 7 Galaxy XCover 7 Pro

Samsung Galaxy Tablets:

Galaxy Tab S10+ Galaxy Tab S10 Ultra Galaxy Tab S10 FE Galaxy Tab S10 FE+ Galaxy Tab S9 FE+ Galaxy Tab S9 FE Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G) Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G) Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G) Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G) Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G) Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G) Galaxy Tab A9 Galaxy Tab A9+

Welche Neuerungen wünscht ihr euch am meisten für euer Samsung-Galaxy-Gerät? Ist euer Smartphone oder Tablet in der Liste dabei? Schreibt es uns gern in die Kommentare!