Samsung empfiehlt Virenscans für Smart-TVs, rudert nach Kritik zurück

Bereits in der Vergangenheit war Samsung mit Pannen bei seinen Smart-TVs aufgefallen. Software-Updates sorgten für Probleme oder machten den Fernseher gar komplett unbrauchbar. Jetzt empfahl Samsung auch noch regelmäßige Virenscans für seine Smart-TVs.

Im März 2019 sorgte Samsung schon für Verwirrung als angekündigt wurde, alle künftigen Smart-TVs würden mit McAfee-Virenscan-Software ausgeliefert werden. Experten stuften dies nur als »Bloatware« (ungewollte Software, die das System unnötig aufbläht) ein.

Wie sich jetzt herausstellt, scheint das Problem vermeintlich tiefgreifender zu sein, denn sonst hätte der US-amerikanische Samsung Support auf Twitter (via Caschys Blog) vermutlich nicht zu Virenscans auf Smart-TVs aufgerufen. Der Tweet las sich so:

"Scanning your computer for malware viruses is important to keep it running smoothly. This also is true for your QLED TV if it's connected to Wi-Fi! Prevent malicious software attacks on your TV by scanning for viruses on your TV every few weeks. Here's how ? pic.twitter.com/7hWUfJwy1K"