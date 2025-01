Ein riesiger Schritt für Smartwatches steht noch bevor, neben Apple und Google arbeitet auch Samsung daran

Samsung hat offiziell bekannt gegeben, welche Gesundheitsfunktion künftig in seine Smartwatches integriert werden soll. (Siam - Adobe Stock)

Smartwatches sind längst keine modischen Accessoires mehr, die das Handgelenk mit dem Markennamen eines Smartphone-Herstellers zieren. Mittlerweile überwachen sie unsere Herzgesundheit, warnen uns vor Krankheiten und wählen bei einem Unfall sogar den Notruf.

Der nächste große Schritt, an dem namhafte Hersteller feilen: Die nicht-invasive Messung des Blutzuckerspiegels. Das ist passiert:

Samsung arbeitet offiziell an einer nicht-invasiven Überwachung des Glukosespiegels über die Smartwatch. Bei einer solchen Lösung muss die Haut nicht mehr durchstochen werden.

Eine derartige Lösung ist potenziell nicht nur für (Früh-)Diabetiker interessant. Auch ernährungs- und gesundheitsbewusste Menschen können von einer solchen Lösung profitieren.

Die neue Technologie hätte zudem einen wichtigen Mehrwert: Anzeichen einer Blutzuckererkrankung könnten frühzeitig erkannt werden, bevor sie sich zu Typ-2-Diabetes entwickelt.

Samsungs Vizepräsident Hon Pak berichtete von der Arbeit seines Teams und zeigte sich zuversichtlich (via Android Authority).

» … wie Sie vielleicht vermutet haben, arbeiten wir an einem nicht-invasiven optisch-basierten kontinuierlichen Glukosemonitor. Ich kann Ihnen nicht sagen, wann [der Start] ist, aber ich bin sehr gespannt auf die Fortschritte, die wir machen, und wenn wir es richtig machen, wird dies ein Wendepunkt sein.«

Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Technologie nicht mit der Galaxy 8-Serie auf den Markt kommen wird. Neben Samsung arbeiten auch andere große Unternehmen wie Apple an einer solchen Lösung.

Apple arbeitet seit mehr als einem Jahrzehnt daran

Bereits 2010 startete der Hersteller aus Cupertino das Projekt zur nicht-invasiven Blutzuckermessung und investierte »hunderte Millionen Dollar« in die Entwicklung. Vor knapp zwei Jahren hat das Projekt das Proof-of-Concept-Stadium erreicht. Das bedeutet, dass die Machbarkeit eines Konzepts in der Praxis überprüft wird.

Apple verwendete damals einen speziellen Chip, der die optische Absorptionsspektroskopie nutzt. Dabei wird »Licht von einem Laser unter die Haut gestrahlt, um die Glukosekonzentration im Blut zu bestimmen«.

Ob Samsung einen ähnlichen Ansatz verfolgt, verrät Hon Pak leider nicht. Wie Mark Gurman berichtet, war das Testprodukt von Apple so groß wie ein iPhone und weit davon entfernt, so klein wie eine Smartwatch zu sein.

Neben Apple und Samsung soll auch Google in seinen Forschungseinrichtungen hinter verschlossenen Türen an einer solchen Lösung arbeiten. Wann eine solche Lösung das Licht der Welt erblicken wird, ist schwer abzuschätzen.

Es dürfte noch Jahre dauern, bis eine zuverlässige Lösung in unseren Wearables zu finden ist. Wer auch immer der erste Hersteller sein mag, der eine solche Lösung präsentiert: Es könnte ein Durchbruch im Bereich Smartwatches und Gesundheit sein.

Bis dahin sind allerdings noch Fragen der Zuverlässigkeit zu klären, und in den USA muss ein solches Gerät von der »US Food and Drug Administration (FDA)« zugelassen werden.

Bisher hat die FDA noch keine Smartwatch oder einen Smart-Ring zur kontinuierlichen, nicht-invasiven Blutzuckermessung zugelassen. Alle derzeit auf dem Markt befindlichen Geräte, die angeblich diese Funktion bieten, sind von der FDA nicht freigegeben und sollten nicht zur Behandlung von Diabetes eingesetzt werden.

Die FDA hat sogar eine Warnung herausgegeben, solche Geräte nicht zu verwenden, da die Messungen ungenau sein könnten und somit ein Gesundheitsrisiko darstellen.

