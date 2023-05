Samsung Z Flip 5: Wenn der neue Leak stimmt, müsst ihr das Handy viel seltener aufklappen

Das Außendisplay des Galaxy Z Flip 4 ist mit 1,9 Zoll zu klein für die meisten Anwendungen. (Bild: Samsung)

Die Galaxy Z Flip-Smartphones von Samsung haben ein »kleines« Problem - das Außendisplay. Es ist für viele Anwendungen nicht ausreichend groß genug.

Ein Leak deutet nun darauf hin, dass Samsung diese Schwäche verbessern möchte. Dazu kommen noch weitere nützliche Features, die dafür sorgen, dass man das Z Flip auch öfters im zugeklappten Zustand verwenden kann.

Ein großes Außendisplay eignet sich gut für Widgets

Der Leak stammt von Ice Universe, der sich in der Vergangenheit als besonders vertrauenswürdig erwiesen hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Demzufolge wird das Samsung Galaxy Z Flip ein Außendisplay mit einer Bildschirmdiagonale von 3,4 Zoll besitzen. Dies ist ein beachtlicher Sprung im Vergleich zum 1,9 Zoll-Display, das beim Vorgänger verwendet wurde.

Die Bildschirmauflösung soll 720 x 748 Pixel betragen, was einer Pixeldichte von 305 ppi entspricht.

Das fast quadratische Display eignet sich gut, um Widgets anzuzeigen, was auf dem geleakten Bild zu sehen ist. Auf diesem sehen wir jeweils ein Uhrzeit-, ein Wetter- und ein Akkustand-Widget.

Besonders interessant ist das Widget für die Akkustände. Es kann den Ladezustand vom Handy selbst und drei verbundenen Geräten anzeigen. Somit reicht ein kurzer Blick auf das Außendisplay, um diese zu prüfen.

In der Ecke links unten sind vier App-Icons zu sehen: Telefon, Nachrichten, Wetter und Einstellungen. Wie es aussieht, wird man das Außendisplay auch für das Versenden von Textnachrichten verwenden können, wobei das Tippen auf einem so kleinen Display sicherlich eine Herausforderung darstellt. Denkbar wäre Text-to-Speech in diesem Fall.

Das Galaxy Z Flip 4 ist im August 2022 erschienen. Es ist also denkbar, dass auch der Nachfolger im August erscheinen wird. Ein genaues Datum für den Launch existiert noch nicht.

Wenn ihr euch für den Vorgänger interessiert, dann schaut mal hier in Patricks ausführlichen Test rein:

Mehr zum Thema Samsung Z Flip 4 im Test: Das perfekte faltbare Handy für "Neueinsteiger" von Patrick Schneider

Besitzt ihr selbst ein Z-Flip Smartphone oder ein Android-Klapphandy von einem anderen Hersteller? Falls ja, welche Änderungen würdet ihr euch wünschen und wo kann nachgebessert werden? Falls nein, was müsste ein solches Handy mitbringen, um für euch interessant zu sein? Oder haltet ihr nichts von klappbaren Smartphones? Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare!