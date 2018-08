Samsung verschweigt Note7? - Geräte-Historie mit auffälliger Lücke

Zugegeben, das Galaxy Note 7 war für Samsung aufgrund explodierender Akkus ein ziemliches Desaster - aber es deshalb gleich totschweigen? Absicht oder nicht, genau das hat der koreanische Konzern in einer aktuellen Übersicht zur Geschichte der Galaxy-Note-Serie getan.

Wie Neowin berichtet, taucht das Note 7 in der Auflistung, die mit dem Galaxy Note (2011) beginnt und mit dem eben veröffentlichten Galaxy Note 9 endet, gar nicht auf. Denn auf das Galaxy Note 5 von 2015 folgte laut Samsung im Jahr 2017 direkt das Galaxy Note 8 - vom Note 7 keine Spur (mehr).

Inwiefern Samsung das Note 7 tatsächlich absichtlich aus der Auflistung gestrichen hat, ist nicht bekannt. Nachvollziehbar wäre es allerdings in Anbetracht der ausufernden Probleme samt Rückrufaktion und Verkaufsstop, die der Akku des Geräts kurze Zeit nach Release verursachte.

Für Aufregung sorgt beim neuen Note 9 dagegen die plötzlich fehlende Abschaltoption für den Sprachassistenten Bixby, der bislang nur auf wenig Gegenliebe bei den Nutzern stieß. Denn laut TheVerge gibt es für Note-9-Nutzer keinerlei Möglichkeit mehr, Bixby in den Geräte-Einstellungen zu deaktivieren.

Während sich Bixby in vorigen Samsung-Smartphones noch in den Einstellungen für die separate Bixby-Taste abschalten ließ, fehlt diese Funktion beim Note 9 (zumindest bislang). Dazu kommt, dass die Bixby-Taste beim Note 9 direkt unter dem Lautstärke-Button des Geräts positioniert ist - was desöfteren für unbeabsichtigtes Auslösen sorgen dürfte.

