Spieler macht sensationelles Schnäppchen und ergattert Top-Rechner für 500 Euro - Was ist drin und wie viel spart er?

So sieht ein Schnäppchen aus (Bildquelle: Reddit/Any_Scallion4425)

Stellt euch vor, jemand bietet euch einen aktuellen und fast kompletten Top-Gaming-Rechner für sage und schreibe 500 Euro an. Ganz egal, was ihr zuhause stehen habt, hier zuzuschlagen ist eigentlich absolute Pflicht. Sofern es sich um ein seriöses Angebot handelt, natürlich.

Und genau das will Reddit-Nutzer Any_Scallion4425 passiert sein. Auf dem local market , wir nehmen an, dass er damit Ebay Kleinanzeigen oder Ähnliches meint, habe er ein Paket bestehend aus aktuellem Prozessor, Arbeitsspeicher, Netzteil und Grafikkarte für gerade einmal 500 Euro erstanden.

Dabei ist allein die enthaltende Gigabyte Aorus RTX 3080 Ti Gaming OC derzeit mindestens 500 Euro wert. Auf Ebay geht das Modell ab 600 Euro über die virtuelle Ladentheke. Wir schauen uns daher einmal etwas genauer an, was Any_Scallion da gekauft hat, was die einzelnen Komponenten normalerweise kosten und wie die Reddit-Community auf das Schnäppchen reagiert.

Das ist im Paket enthalten (samt der Preise):

Grafikkarte: Gigabyte Aorus RTX 3080 Ti Gaming OC (299 Euro)

Gigabyte Aorus RTX 3080 Ti Gaming OC (299 Euro) Prozessor: AMD Ryzen 7 5800X (100 Euro)

AMD Ryzen 7 5800X (100 Euro) Arbeitsspeicher: 32 GByte DDR4 (im Preis der CPU enthalten)

32 GByte DDR4 (im Preis der CPU enthalten) Netzteil: bequiet Dark Power 12 Titanium (99 Euro)

Die Grafikkarte

Die Gigabye Aorus RTX 3080 Ti Gaming OC wechselte auf Ebay zuletzt für mindestens 600 Euro, teils jedoch auch für über 800 Euro den Besitzer. Die Grafikkarte ist neben der RTX 3090 Nvidias offizielles Spieler-Flaggschiff der letzten Generation und etwas schneller als eine aktuelle RTX 4070, die ihrerseits bei etwa 600 Euro startet.

Bei einem Preis von 300 Euro von einem Schnäppchen zu reden, ist also fast sogar noch untertrieben.

Kaputt scheint die Karte im Übrigen auch nicht zu sein, wie Any_Scallion4425 in einer Antwort selbst bestätigt.

Der Prozessor

Etwas realistischer wird der Preis beim AMD Ryzen 7 5800X. Reddit-Nutzer Any_Scallion4425 will 100 Euro dafür bezahlt haben, auf Ebay wurde er zuletzt ab 150 Euro verkauft. Allerdings sind dort keine 32 GByte Arbeitsspeicher enthalten, die allein schon 100 Euro und mehr wert sein dürften. Da Any_Scallion4425 hier abgesehen von Marke und Speichermenge keine genaueren Angaben macht, können wir jedoch nur schätzen.

Das Netzteil

Für das Netzteil der Marke bequiet musste der Reddit-Nutzer 99 Euro berappen, was tatsächlich in etwa dem aktuellen Gebrauchtmarktpreis entspricht.

Wie viel hat der Nutzer am Ende gespart?

Summa summarum lässt sich sagen, dass das Paket aus Prozessor, Arbeitsspeicher, Grafikkarte und Netzteil normalerweise mindestens das Doppelte des Preises kostet, den Any_Scallion4425 bezahlt haben will. Er hat also locker 500 Euro gespart, wenn nicht gar mehr. Was uns direkt zur Glaubwürdigkeit bringt: Ist die Geschichte realistisch?

Die Art und Weise, konkret die Freude, mit der der Reddit-Nutzer auf Fragen im entsprechenden Thread antwortet, wirkt tatsächlich glaubhaft. Auch die Bilder (siehe beispielsweise das Titelbild oben im Text) scheinen nicht gefälscht zu sein.

Viele in der Reddit-Community gratulieren Any_Scallion4425 daher zu seinem sensationellen Schnäppchen, einige wenige bezweifeln seine Geschichte jedoch wie zum Beispiel Nutzer Suitable-Shame1341, der ganz schlicht kommentiert:

Ja, sicher

Nutzer ThinFrame864 fügt mit einem Augenzwinkern hinzu:

Glaube dir nicht. Werde einen pyhsischen Beweis brauchen, schicks mir zu.

Wie seht ihr das? Glaubt ihr dem Reddit-Nutzer, oder haltet ihr das für eine Lüge? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!