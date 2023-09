Das Shure SM7dB ist eine wichtige Weiterentwicklung für das legendäre Mikrofon.

Das letzte Update des Shure SM7B ist bereits einige Jahre her, und wann könnte es einen besseren Zeitpunkt geben, um ein neues Modell vorzustellen als jetzt. Immerhin feiert das Studiomikrofon in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag.

Seit einiger Zeit ist zu beobachten, dass viele Content-Creators wie Podcaster und Streamer das SM7B von Shure verwenden. Günstig war es nie, aber seine Qualität und Langlebigkeit schienen dem zu trotzen. In seiner 50-jährigen Geschichte war es schon an unzähligen Produktionen für Video, Radio und sogar Gesang beteiligt.

Über die Jahre gab es einige wenige Updates und es schaffte auch den Sprung in das digitale Zeitalter. Die neue Version, das SM7dB, will allerdings einen wichtigen Punkt angehen und verbessern, um euch den Alltag zu vereinfachen und den Schreibtisch aufzuräumen.

Was ist neu?

Die SM7-Familie wird jetzt mit dem SM7dB erweitert und führt ein praktisches Feature ein: Ihr könnt zukünftig auf einen Vorverstärker verzichten, da dieser ab sofort integriert ist. Shure verspricht dabei, dass es beim Klang durch das zusätzliche Element keine Abstriche geben soll, aber ihr von einer vereinfachten Einrichtung profitiert.

Auf der Rückseite des Mikrofons könnt ihr jetzt auswählen, ob ihr 18 oder 28 Dezibel an Gain für den phantomgespeisten Vorverstärker wollt. Insgesamt lässt sich dadurch die Signalkette optimieren und könnte je nach Kabel und bisherigem Vorverstärker für noch weniger Rauschen sorgen.

Solltet ihr dennoch einen eigenen Vorverstärker nutzen wollen, dann lässt sich an der Rückseite der Bypass-Schalter umlegen, sodass das SM7dB wie das SM7B funktioniert.

Shure stellt das SM7dB bereits heute in die Läden. Der offizielle Herstellerpreis beträgt jedoch stattliche 599 Euro, wobei ihr euch natürlich den bisherigen Vorverstärker sparen könnt, sodass es für ambitionierte Content-Creators eine durchaus gute Wahl sein könnte. Unsere ersten Tests mit dem Mikrofon zeichnen bereits ein positives Bild von Qualität, Klang und Verarbeitung.

Abschließend haben wir noch einen Tipp für euch: Um das Mikrofon einfach am PC, Tablet oder Smartphone anzuschließen, bietet Shure seit kurzer Zeit auch das Audiointerface MVX2U an, wodurch ihr das SM7dB per USB-C anschließen könnt.

Neugierig geworden? Wenn ihr mehr über das SM7dB erfahren oder es selbst ausprobieren wollt, besucht jetzt den nächsten Fachhändler oder schaut online nach aktuellen Angeboten.