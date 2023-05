Schalldämpfer für den Mund: Dieses Mikrofon sieht bescheuert aus, ist aber praktisch

Was aussieht, als hätte Tarantino den Gimp aus Pulp Fiction von der Leine gelassen, ist in Wirklichkeit passives Noise Cancelling. (Bilder: RobinHiggins über Pixabay; Shiftall)

Der Gerätehersteller Shiftall hat erst letztes Jahr ein wahrlich unkonventionelles Mikrofon vorgestellt (Metro, Gearnews). Das Gerät wurde auf den Namen mutalk getauft und isoliert den Sprechbeitrag des Nutzers. So weit, so praktisch. Allerdings sieht das Gerät, einmal an den Kopf geschnallt, eher … ähm … unglücklich aus?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Was ist das mutalk ? Aber erstmal zur Funktionalität, denn die ist relativ genial. Noise-Cancelling-Kopfhörer hin, schallisolierte Räume her: Wäre es nicht genial, gäbe es ein Gerät, mit dem sich Stimmen direkt abfangen und für die Umgebung unhörbar machen ließen? Gibt es jetzt!

Wie funktioniert das VR-Headset für den Mund? Das mutalk erinnert mit seiner Machart an ein VR-Headset, mit dem Unterschied, dass ihr euch das Gerät nicht über die Augen zieht – sondern über den Mund. Nur sieht das dann aus, wie ein Maulkorb für Menschen oder ein Sadomaso-Spielzeug für den Sauna-Club.

Fixiert wird der Quasi-Maulkorb über im Lieferumfang enthaltene Bänder; diese werden am Hinterkopf des Nutzers festgezurrt. Ihr sprecht also freihändig in das Gerät.

Mehr zum Thema Wird das Mixed-Reality-Headset von Apple besser als bisher angenommen? von Patrick Poti

Was kann der Anti-Dezibal-Maulkorb? Beim mutalk handelt es sich also um ein schalldichtes Bluetooth-Mikrofon, mit dem ihr eure gesprochene Sprache vor der Umwelt abschirmt. Zugleich verhindert das Mikrofon, dass Umgebungsgeräusche ins Mikrofon dringen. Der Hersteller spricht von einer Dämmung von zirka –30 dB. Sprich: In puncto Funktionalität ist das mutalk durchaus interessant.

Seitens Gerätehersteller Shiftall wird das, seinen Nutzer bloßstellende, Mic als preiswerte Alternative für schalldichte Kabinen oder schallisolierte Räume angepriesen.

Wann ist das Gerät erhältlich? Das vielleicht schrägste Mikrofon der Tech-Geschichte aus dem Hause Shiftall soll noch dieses Jahr erhältlich sein. Der Kaufpreis soll bei ungefähr 140 US-Dollar liegen.

Was haltet ihr von diesem verrückten Mikrofon, mit dem ihr aussieht, als würdet ihr euch gerade für eine … nun ja … Sadomaso-Party zurechtmachen? Würdet ihr das Gerät in der Öffentlichkeit tragen, oder bedeutet euch das Wörtchen Scham gar nichts mehr? Schreibt uns gerne in die Kommentare, ob sich mutalk eurer Meinung nach durchsetzen wird.