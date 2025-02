Sicherheitslücken werden bereits aktiv ausgenutzt: Hersteller rät zur Entsorgung dieser Router-Modelle

Sicherheitslücken machen euch Angreifbar, doch statt Updates gibt es die Empfehlung den Router zu entsorgen. (Bild: KPixMining / Adobe Stock)

Wer einen Zyxel-Router verwendet, droht Opfer eines Angriffs zu werden. Daher rät der Hersteller dringend, Geräte zu entsorgen, die bereits aus dem Support gefallen sind.

Wer ist gefährdet?

Router des Herstellers Zyxel weisen Sicherheitslücken auf, die von Angreifern aktiv ausgenutzt werden. Patches, um dem entgegenzuwirken, wird es vom Hersteller allerdings nicht geben. Dieser bezieht sich auf den End-of-Life-Status (EOL) der Geräte, die nicht mehr mit Updates oder ähnlichen unterstützt werden.

Betroffen sind die Geräte:

VMG1312-B10A

VMG1312-B10B

VMG1312-B10E

VMG3312-B10A

VMG3313-B10A

VMG3926-B10B

VMG4325-B10A

VMG4380-B10A

VMG8324-B10A

VMG8924-B10A

SBG3300

SBG3500

Die Geräte sind laut Hersteller ältere Produkte, die schon vor mehreren Jahren den EOL-Status erreicht haben. Die Empfehlung ist, die Geräte zu entsorgen und durch neue zu ersetzen.

Welche Gefahren bestehen?

Drei der Sicherheitslücken weisen einen hohen CCVSS auf:

In den ersten beiden Fällen benötigen die Angreifer eure Anmeldedaten. Der dritte Fall wird in einem Bericht von Vulncheck als kritisch eingestuft. da diese Nutzername-Passwort-Kombinationen per Default verfügbar sind: supervisor:zyad1234, admin:1234 und zyuser:1234

Der CVSS gibt den Schweregrad einer Schwachstelle in der IT an. Bei einem Score von 10 bedeutet, dass ein Angreifer ein IT-System über das Netzwerk vollständig übernehmen könnte. Wer seinen Router trotzdem verwenden möchte, soll laut Zyxel den Fernzugriff deaktivieren und seine Passwörter ändern.