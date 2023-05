Dieser smarte Blumentopf macht Pflanzenpflege zum Kinderspiel - und ist wie ein Tamagotchi

Zu smarten Blumentopf von Go Planty sagt Patrick: Wen’s glücklich macht?



Als Geschenk zum Mutter-, Valentins- oder hier-bitte-anderen-Festtag-mit-Geschenkpflicht-einsetzen-Tag, wüde auch Patrick zu Go Planty greifen. Also, vielleicht. Bislang liegt's dem Redakteur fern, irgendwelche Zimmerpflanzen zu vermenschlichen. Andererseits umgibt sich Patrick ausschließlich mit pflegeleichten Palmen. Deswegen übt der nützliche Was braucht meine Pflanze gerade -Ansatz wenig Reiz auf ihn aus.



Bei seiner Recherche fand Patrick heraus: Der Anbieter verfügt über Lagerhäuser in Deutschland; die Lieferzeit für das Produkt beträgt fünf bis zehn Tage. Schöne Sache das.