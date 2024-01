Smartphone am Handgelenk - einer der größten Smartwatch-Hersteller möchte das Handy obsolet machen

Kann eine Smartwatch ein Smartphone ersetzen? Das Wristpone will es wahr machen. (Symbolbild: cherdchai, Adobe Stock)

Hand hoch, wer kennt die Marke »Fire-Boltt« aus Indien, einen der größten Smartwatch-Hersteller der Welt?

Jetzt kennt ihr sie. Genau dieser Konzern hat sein neues Smartphone vorgestellt, das für das Handgelenk gemacht sein soll. Dabei geizt Fire-Boltt nicht mit Superlativen und verspricht nicht weniger als die nächste »große Revolution« auf dem Mobilfunkmarkt.

Was wissen wir schon über das Smartphone fürs Handgelenk?

Wristphone - Smartphone im Look der Apple Watch

Auf der offiziellen Webseite gibt es noch keine Informationen zu Specs, Verfügbarkeit oder Preisen. Die Bilder auf der Webseite erinnern an einen westlichen Konkurrenten mit Apfel-Logo. Dies reicht von der Verbindung der Armbänder bis hin zur seitlichen Krone mit dem roten Kreis.

Zwischen dem Marketingsprech finden sich aber auch vereinzelt Informationen.

So will der Hersteller Fire-Boltt ein smartes Telefon fürs Handgelenk entwickeln, das weit mehr kann als Schritte zählen oder die Uhr ablesen. Dass es sich bei dem Gadget nicht um eine Smartwatch handelt, macht auch die X-Post des Unternehmens deutlich:

»Schnallen Sie sich an für das große Finale der Smartphones«, schreibt der Konzern.

Demnach wird wohl kein Wear OS-Betriebssystem zum Einsatz kommen, sondern höchstwahrscheinlich ein Android-Derivat. Wie »smart« die Bedienung auf einem so kleinen Display mit Android sein wird, müssen erste Tests zeigen.

Eine Herausforderung dürften vor allem die Drittanbieter-Apps darstellen, die nicht für ein solch kleines Display optimiert sind.

Immerhin soll das Wristphone laut Hersteller in Kürze vorgestellt werden. Bis dahin darf man gespannt sein, ob Fire-Boltt tatsächlich die hohen Versprechungen einhält oder ob es beim Versuch bleibt, das Smartphone zu ersetzen.

Was meint ihr? Hat das Wristphone euer Interesse geweckt? Könnt ihr euch vorstellen, nur noch mit einer Smartwatch am Handgelenk durch die Gegend zu stolzieren, ganz ohne Smartphone? Oder sind AI-Gadgets die Zukunft? Was könnte das Smartphone wirklich ersetzen? Schreibt uns eure Ideen gerne unten in die Kommentare!