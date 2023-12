Apple Watch Series 10: Der Smartwatch steht wohl eine wichtige Änderung bevor, die eure Armbänder betrifft

Apple Watch 10: Aktuelle Armbänder könnten im nächsten Jahr obsolet werden. (Bild: Apple)

Wenn die vorhandene Zubehörsammlung nicht zum neuesten Modell passt, kann das schnell zu Frust und Unverständnis führen. So könnte es dem einen oder anderen im nächsten Jahr mit der Apple Watch 10 oder »X« ergehen.

Glaubt man aktuellen Gerüchten (via MacRumors), wird Apple im nächsten Jahr einen komplett neuen Bandanschluss für die eigene Smartwatch etablieren, an dem ältere Armbänder nicht mehr befestigt werden können.

Apple Watch 10 mit neuem Bandanschluss und mehr

Das Gerücht über ein neues Befestigungssystem für die Apple Watch ist nicht neu. Mark Gurman von Bloomberg berichtete bereits in einer früheren Ausgabe seines Newsletters Power On, dass Apple an einem neuen Bandmechanismus arbeitet.

Grund für das Umdenken sei der Platzbedarf des bisherigen Systems im Gehäuse der smarten Armbanduhr. Mit einem überarbeiteten Anschluss könnte dieser Platz für wichtige Komponenten wie größere Akkus genutzt werden.

Im Gespräch ist ein magnetisches Befestigungssystem für das Band, ob sich der Hersteller aber speziell für die Apple Watch 10 für diese Änderung entscheiden wird, ist noch unklar.

Warum sprechen wir von einer großen Veränderung? Das Armbandsystem der Apple Watch ist seit der Einführung im Jahr 2014 unverändert. Die Beständigkeit von Apple hat dazu geführt, dass Armbänder problemlos ausgetauscht werden können, sofern die Gehäusegröße stimmt.

Wenn man der Apple Watch seit vielen Jahren treu ist und eine Sammlung verschiedener Armbänder besitzt, kann es sein, dass diese ab dem nächsten Jahr nicht mehr zu den Nachfolgemodellen passen.

Apple Watch 10 soll vieles besser machen

Nächstes Jahr steht das Jubiläum der Apple Watch an. Entsprechend häuften sich in den letzten Monaten die Gerüchte um eine Apple Watch X - ähnlich also wie das iPhone X zum damaligen Jubiläum.

Der neue große Wurf soll mit einem kompakteren Gehäuse, gleichzeitig größeren Displays, längerer Akkulaufzeit und dem bereits erwähnten neuen Armbandanschluss kommen.

An neuen Gesundheitsfunktionen werden die Überwachung des Blutdrucks und die Erkennung von Schlafapnoe erwartet.

Auch Hinweise auf ein Mikro-LED-Display tauchen immer wieder im Netz auf. Diese Adaption wird jedoch frühestens 2025 in Smartwatches integriert werden.

Was haltet ihr davon, wenn Apple bei seinen Smartwatches tatsächlich ein neues Bandbefestigungssystem einführt - zugunsten einer größeren Akkukapazität oder anderer Verbesserungen? Haltet ihr diese Änderung für sinnvoll oder für unnötig? Ist dieser Schritt nach fast 10 Jahren längst überfällig? Schreibt uns eure Meinung unten in die Kommentare!