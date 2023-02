Sonos neue Smart Home-Lautsprecher mit Dolby Atmos sollen Apple und Amazon den Kampf ansagen

Sonos wird neuesten Informationen zufolge schon bald neue Smart-Lautsprecher veröffentlichen. Diese sollen mithilfe von mehreren Hoch- und Tieftönern für räumlichen Klang sorgen können. The Verge will aus vertraulichen Quellen erfahren haben, dass die beiden neuen Lautsprecher Era 100 und Era 300 heißen werden.

Außerdem soll an einem Nachfolger zum Sonos Move gearbeitet werden, zu dem es allerdings noch keine Informationen gibt. Dafür existieren zu den beiden Era-Lautsprecher schon erste Infos.

Räumlicher Klang und drei verschiedene Sprachassistenten

Der Lautsprecherzubehör-Anbieter Sanus hat schon erstes Zubehör im Sortiment, das explizit die Produktnamen Era 100 und Era 300 erwähnt. Dabei handelt es sich um Wandhalterungen für die neuen Smart-Lautsprecher. Als Veröffentlichungsdatum wird hier der 1. April 2023 genannt, weshalb man also schon von einer baldigen Ankündigung durch Sonos rechnen kann.

Der Era 300 wird sich preislich und klanglich in der Oberklasse ansiedeln und direkt mit dem neuen Apple HomePod und Amazons Echo Studio konkurrieren. Daher geht The Verge von einem Preis um die 300 Euro aus.

Beide Era-Lautsprecher kommen mit eingebauten Mikrofonen, um die Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant zu ermöglichen. Leider muss man sich für einen der beiden Sprachassistenten entscheiden, da Google den parallelen Betrieb nicht erlaubt.

Sehr wahrscheinlich wird auch Sonos eigener Sprachassistent an Bord sein, der komplett ohne Cloud auskommt und daher eine schnellere Reaktion verspricht, als die Alternativen von Amazon und Google. Der hauseigene Sprachassistent benutzt dabei vermutlich wie gewohnt die Stimme von Giancarlo Esposito, der unter anderem für seine Bösewicht-Rollen in Breaking Bad und The Mandalorian bekannt ist.

Wie auch der neue Apple HomePod, wird der Sonos Era 300 mehrere Hoch- und Tieftöner einsetzen, die nach oben, hinten und vorne gerichtet sind, um für einen räumlichen Klang zu sorgen. Er sollte sich daher besonders gut für die Wiedergabe von Dolby-Atmos-Inhalten eignen.

Sowohl Bluetooth als auch Wi-Fi 6 sollen mit an Bord sein. Wer kabelgebunden Musik abspielen möchte, kann dies über einen Line-In-USB-C-Anschluss tun. Ein normaler Klinkenanschluss soll nicht eingebaut sein.

Außerdem soll der neue Lautsprecher sich automatisch an die Raumakustik anpassen können. Dies ist nichts Neues für Sonos-Lautsprecher, jedoch funktionierte die Einmessung bisher nur mit Apple-Geräten. Man darf hoffen, dass die neuen Era-Lautsprecher diese Funktionalität auch auf Android-Geräten erlaubt.

Über den Era 100 existieren noch weitaus weniger Informationen, aber man kann davon ausgehen, dass er das Nachfolgemodell des Sonos One sein wird. Eventuell wird es vom Era 100 auch eine Version ohne Sprachsteuerung geben. The Verge geht zudem davon aus, dass auch der Era 100 Dolby Atmos unterstützen wird.

Wann die neuen Lautsprecher erscheinen werden, ist noch nicht klar, jedoch kann man von einer baldigen Ankündigung ausgehen, wenn das erste Zubehör schon für den ersten April geplant ist.

Freut ihr euch auf die neuen Sonos-Lautsprecher? Welche Features sind euch bei smarten Speakern besonders wichtig? Und haltet ihr die Informationen von The Verge für realistisch? Schreibt es uns in die Kommentare!