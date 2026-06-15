Überraschungs-Update für Sony-TVs: Wer eines dieser Modelle besitzt, darf sich über ein Soundupgrade freuen

Die Sony Rear 9 und Rear 8 bringen Surround-Sound für Sony-Fernseher, ganz ohne das Verlegen von Lautsprecherkabeln. (Bildquelle: Sony)

Mit exklusivem Zubehör, Funktionen und Features haben Hersteller die Absicht, uns zum Kauf von neuen Produkten zu überreden, doch immer wieder gibt es mal Updates für ältere Gadgets, die beweisen, dass es auch anders geht.

Mit einem Update sind jetzt auch ältere Fernseher von Sony mit neuem Zubehör kompatibel.

Sony-Fernseher erhalten Soundupgrade

Besitzt ihr etwa einen der folgenden Sony-Fernseher, dürft ihr euch jetzt über ein Soundupgrade freuen, das vorher nur für neuere TVs gedacht war:

Sony A95L (2023)

Sony Bravia 9 (2024)

Sony Bravia 8 II (2025)

Sony Bravia 8 (2024)

Sony Bravia 7 (2024)

Sony Bravia 5 (2025)

Diese sechs Fernseher erhalten per Update das Direct-Connect-Feature für die Rear 9- und Rear 8-Lautsprecher des Unternehmens. Dabei handelt es sich um kabellose Surround-Lautsprecher, die mit den Subwoofer-Modellen Sub 7, Sub 8 und Sub 9 kompatibel sind. Eure eingebauten Lautsprecher von eurem Fernseher dienen in dem Setup als Center-Speaker.

Der Sony Bravia 9 gehört zu den Modellen, die ein Soundupgrade erhalten. (Bildquelle: Sony)

Was das für euch bedeutet: Solltet ihr einen dieser älteren Fernseher nutzen, habt ihr die Möglichkeit, euren TV-Sound gehörig aufzuwerten, ohne Lautsprecherkabel zu verlegen. Die Rear 9- und Rear 8-Lautsprecher sollen hinter oder neben eurer Sitzposition platziert werden, um so in Kombination mit TV-Lautsprechern und Subwoofer für ein Surround-Sound-Erlebnis zu sorgen.

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Im Gegensatz zu Dolby Atmos FlexConnect unterstützt Sonys Direct Connect nur zwei verbundene Lautsprecher und einen Subwoofer. Das ist zwar eine Einschränkung, aber dennoch ist es erfreulich, dass alte Fernseher mit Lautsprechern kompatibel werden, die eigentlich nur für Sony-Fernseher von 2026 gedacht waren.

Das Update wird derzeit in Europa und in den USA ausgerollt.

Wie sieht eure Soundanlage am Fernseher aus? Nutzt ihr die eingebauten Lautsprecher oder habt ihr nachgerüstet? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!