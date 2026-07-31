Ringe der Macht weiß, dass viele HdR-Fans keinen Bock mehr auf die Serie haben - und will sie jetzt zurückgewinnen

Amazon hat eine neue Staffel Ringe der Macht geschmiedet, mit der man auch kritischere Fans überzeugen will. (Bildquelle: Amazon MGM Studios)

Schon vor dem Release der ersten Folgen musste Die Ringe der Macht jede Menge Kritik einstecken, doch auch nach Staffel 2 sieht es nicht unbedingt besser aus. Denn viele Fans ließen ihrer Unzufriedenheit wohl Taten folgen. Obwohl die zweite Staffel bei der Kritik besser ankam, verlor man 60 Prozent der Zuschauerinnen und Zuschauer. Damit schaffte es die milliardenschwere Produktion nicht einmal in die Top Zehn der erfolgreichsten Serien 2024.

Dieser Entwicklung ist man sich natürlich auch bei Amazon bewusst und man will in Staffel 3 gegensteuern. Das bestätigten auch die beiden Showrunner J.D. Payne und Patrick McKay in einem Interview mit Empire (über Sci-Fi & Fantasy Gazette).

Die Welt ist im Wandel

Die dritte Staffel von Ringe der Macht spielt fünf Jahre nach dem Ende von Staffel 2. Sauron hat mit seinen Ork-Armeen inzwischen große Teile von Mittelerde besetzt. Nur noch Khazad-dûm, Lindon und Rivendell leisten Widerstand. Sauron selbst sitzt in seiner neuerbauten Festung Barad-dûr und schmiedet Pläne, wie er auch noch die letzten seiner Feinde besiegen kann. Warum sich die dritte Staffel direkt in einen Krieg stürzt, erklärt McKay auch mit der Hoffnung, dadurch mehr Fans anzulocken:

Es war eine bewusste Entscheidung, mit richtigem Schwung zu starten und hoffentlich noch ein paar mehr Leute mit an Bord zu holen. In den ersten beiden Staffeln ging es ausschließlich darum, diese Welt aufzubauen. Während dieser Zeit haben wir all diese Zündschnüre angezündet und all diese Geschichten in Gang gesetzt. In der dritten Staffel fangen all diese Bomben dann an, zu explodieren.

1:39 Ringe der Macht: Ein erster richtiger Teaser zu Staffel 3 zeigt Galadriels Ehemann Celeborn und Saurons furchterregendste Untertanen

Autoplay

Staffel 3 soll also davon profitieren, was in den vorherigen Folgen an Geschichten und Figuren aufgebaut wurde. Es gibt auch schon zwei konkrete Beispiele dafür, wo die Serie einen deutlichen Schritt nach vorne macht und so hofft, die Zuschauerinnen und Zuschauer wieder auf ihre Seite zu ziehen:

Gandalf soll in Staffel 3 endlich der Zauberer werden, den wir alle aus Herr der Ringe und Der Hobbit kennen und lieben. Er ist offenbar genug mit Gedächtnisverlust herumgeirrt und soll endlich mit Hut, Mantel und Stab seiner eigentlichen Aufgabe als Zauberer nachgehen. Dazu gehört auch, dass die Haarfüße nicht mehr auftauchen.

Sauron ist jetzt auch endgültig zum Bösewicht geworden, für ihn gibt es keine Versteckspielchen bei den Elben mehr. Er soll in dieser Staffel außerdem den einen Ring schmieden.

Ob Die Ringe der Macht tatsächlich wieder in der Zuschauergunst steigt und wie sehr Staffel 3 uns überzeugen kann muss sich noch zeigen. Denn schon jetzt gibt es einige Ankündigungen zu den neuen Folgen, die Tolkien-Fans die Augenbrauen hochziehen lassen.

Wie gut die neuen Folgen die Geschichte weitererzählen, sehen wir ab dem 11. November 2026, wenn die ersten vier Folgen von Staffel 3 auf Amazon Prime Video erscheinen. Folge fünf und sechs gibt es dann ab dem 18. November zu sehen, die beiden letzten Folgen erscheinen schließlich am 25. November.