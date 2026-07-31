Battlefield, Die Sims, alle Star-Wars-Spiele & Co. wechseln nächste Woche den Besitzer: Gigantischer EA-Deal so gut wie besiegelt

Battlefield, EA FC, Die Sims und viele, viele Star Wars-Spiele wechseln am 04. August den Besitzer. Der EA-Verkauf an private Investoren soll nächste Woche abgeschlossen werden.

Das Ende von EA, so wie wir es kennen, ist besiegelt. Laut eines am 30. Juli 2026 bei der amerikanischen Börsen- und Finanzaufsicht eingereichten Berichts rechnet der Publisher damit, bereits in wenigen Tagen den Aktienhandel einzustellen. Der Rückzug von der Börse ist der letzte Schritt des Unternehmens zur Übernahme durch private Eigentümer.

Ein Investorenkonsortium, bestehend aus dem saudi-arabischen Public Investment Fund (PIF), der Investmentfirma von Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und der Kapitalgesellschaft Silver Lake, hatte im September 2025 rund 55 Milliarden Dollar geboten, um alle Aktien von Electronic Arts aufzukaufen und das Unternehmen zu privatisieren. Die Anleger sollen pro Wertpapier einen Betrag von 210 US-Dollar erhalten.