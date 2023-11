Sonys Flaggschiff-Handy erhält Android 14 mit zwei spannenden Kamera-Funktionen

Sony verteilt Android 14 für das Xperia 1 V.

Xiaomi hat den Anfang gemacht, Samsung hat nachgezogen und nun ist auch Sony auf den Zug aufgesprungen und verteilt Android 14 an sein teures Flaggschiff-Handy.

Das Xperia 1 V kann in Kürze auf die neue Android-Version aktualisiert werden. Die Einführung wird jedoch je nach Region unterschiedlich verlaufen.

Dies hat Sony am 06. November auf seiner Webseite in Form einer offiziellen Pressemitteilung bekannt gegeben. Neben den bekannten Funktionen von Android 14 werden weitere Kamerafunktionen in das Update integriert.

Die Kameras im Fokus

Sony konzentriert sich ganz auf Kameras und die dazugehörige Software. Wollt ihr vorab wissen, wie gut sich das Flaggschiff generell schlägt, findet ihr unseren ausführlichen Test hier:

Nun folgen zwei neue Kamerafunktionen, die mit Android 14 eingeführt werden:

Verbesserter Bokeh-Modus : Die Tiefenschärfe soll für die 24-Millimeter-Hauptkamera sowie die 48-Millimeter-Brennweite noch akkurater berechnet werden können und laut Sony an »professionelle Kameras heranreichen«.

: Die Tiefenschärfe soll für die 24-Millimeter-Hauptkamera sowie die 48-Millimeter-Brennweite noch akkurater berechnet werden können und laut Sony an »professionelle Kameras heranreichen«. Video Creator: Die neue App Video Creator wird vom kleinen Bruder, dem Xperia 5 V, übernommen. Mit diesem Tool sollen sich schnell und einfach (fast) automatisch kurze Videoclips erstellen lassen. Dazu wählt ihr die gewünschten Kurzvideos aus eurer Galerie, die Länge des neuen Zusammenschnitts sowie einen Audiotitel aus. Anschließend erstellt die App einen fertigen Clip.

Neben den beiden neuen Kamerafunktionen für das Sony Xperia 1 V stehen auch die gewohnten Funktionen von Android 14 für das Smartphone zur Verfügung.

So gibt es neue Zugriffsbeschränkungen für Fotos und Videos, ähnlich wie bei iOS, sowie neue Anpassungsmöglichkeiten für den Sperrbildschirm. Interessant für das Xperia 1 V wird auch die Ultra-HDR-Funktion sein, die Google einführt.

Dadurch sollen HDR-Inhalte deutlich realistischer aussehen, so der Suchmaschinenriese. Auch die Erstellung von KI-Hintergrundbildern wird höchstwahrscheinlich für das Xperia 1 V kommen. Google hat diese Funktion zunächst exklusiv für das Google Pixel 8 sowie Pixel 8 Pro veröffentlicht.

Weitere Details zu den Funktionen von Android 14 findet ihr hier:

Ihr könnt jetzt Android 14 herunterladen: Das sind die größten Neuerungen

Welche Qualität Videos erreichen können, die mit dem Sony Xperia 1 V aufgenommen werden, zeigen euch die folgenden Beispielaufnahmen damit:

1:33 Sony Xperia 1V Videobeispiele

Weitere Smartphone-Hersteller verteilen für ihre Smartphones das Update auf Android 14. Habt ihr ein Sony-Smartphone oder speziell das Xperia 1 V? Wenn ja, freut ihr euch schon auf das Update auf Android 14? Was gefällt euch besonders an den Sony-Smartphones? Welche Verbesserungen sollte der japanische Hersteller unbedingt noch liefern? Schreibt es uns in gerne in die Kommentare!