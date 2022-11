Unbemerkte Speicherfresser auf dem PC: Ein Tool-Tipp bei Reddit sorgt für erstaunte und dankbare Spieler

In Zeiten von Festplatten und SSDs mit Kapazitäten von mehreren Terabyte könnte man meinen, dass es nicht mehr zu akuter Speicherknappheit kommen kann. Aber seien wir mal ehrlich: Irgendwie schaffen es viele von uns noch immer, von Zeit zu Zeit auf einen roten Balken im Windows-Explorer zu starren, der uns signalisiert, dass wir schleunigst Platz schaffen müssen.

Auch auf Reddit bewegt das Thema derzeit die Gemüter. Dafür verantwortlich ist ein Screenshot des Users robbiekhan, der sich darüber beschwert, dass es auch im Jahr 2022 noch Spiele gebe, die nach der Deinstallation Dateileichen hinterlassen, die kostbaren Speicherplatz belegen. Damit hat er eine Diskussion in Gang gesetzt, die bereits auf über 1.800 Kommentare kommt.

Der Screenshot belegt seine Beschwerde, denn offenbar beansprucht die Uncharted: Legacy of Thieves Collection auch nach dem Löschen noch satte 5,4 GB Speicherplatz für sich. Das dürften mit Sicherheit nicht nur die Savegames sein, weshalb der Reddit-User den anderen Redditoren ein Gratis-Tool empfiehlt, dass wir auch euch nicht vorenthalten wollen.

Die Übeltäter auf einen Blick entlarven

Dem Tool SpaceSniffer gelingt das, woran die systemeigene Speicheranzeige von Windows 11 scheitert: Auf einen Blick bekommt ihr die Belegung eurer Festplatte respektive eurer SSD in einer visuellen Darstellung präsentiert, die euch die größten Speicherfresser sofort erkennen lässt, ohne dass ihr erst langwierig danach suchen müsst.

Besonders praktisch: SpaceSniffer erlaubt es euch, Dateien und Ordner auf Knopfdruck zu entfernen. Außerdem müsst ihr das Tool selbst nicht einmal installieren, da es in Form einer portablen Variante auf eurem System landet. Wenn ihr SpaceSniffer also irgendwann löscht, könnt ihr euch sicher sein, dass dieses Programm keine Reste hinterlässt.

Die Reddit-User sind überrascht und dankbar zugleich

In den Kommentaren auf Reddit fallen viele User fast vom Glauben ab und bedanken sich auch oftmals beim Thread-Ersteller für den Tipp, nachdem sie ihre eigenen Systeme mit SpaceSniffer überprüft haben.

Highlights im negativen Sinne sind vor allem bei klassischer Anwendungssoftware und Treibern zu finden. Logitech Options belegt seit einem Update nun stolze 1 GB, was viele der betroffenen Reddit-User nicht nachvollziehen können. Ein anderer User berichtet über 12.000 Log-Dateien eines Passwortmanagers, die insgesamt stolze 17 GB in Beschlag genommen haben.

Ein User hat laut eigener Aussage 8 GB an Daten aufgespürt, die vom Microsoft Flight Simulator bereits im Jahre 2020 angelegt wurden - das Spiel habe er aber schon vor langer Zeit deinstalliert. Und ein anderer Redditor gibt an, sogar satte 200 GB freigeschaufelt zu haben, die primär durch nicht restlos deinstallierte Steam-Spiele zustande gekommen seien.

Ihr seht also: Es gibt gute Gründe, weshalb ihr euer System auch mal nach Dateileichen absuchen solltet. SpaceSniffer kann euch dabei helfen, es ist jedoch nicht das einzige Programm dieser Art. Als Alternativen könnt ihr auch zu WizTree oder TreeSize greifen. So oder so: Wir drücken die Daumen, dass sich der Einsatz bei euch lohnt!

Worauf ihr beim Kauf einer neuen SSD unbedingt achten solltet und welche Modelle optimal für Spieler sind, erfahrt ihr in unserer Kaufberatung:

Die besten SSDs für Spieler: Alles, was ihr wissen müsst

Jetzt sind wir äußerst gespannt: Habt ihr SpaceSniffer oder eines der anderen Tools ausprobiert? Wenn ja, konntet ihr einen oder gar mehrere Übeltäter ausfindig machen? Schreibt uns deren Namen gerne in die Kommentare, damit andere User wissen, auf welche Software sie ein besonders Auge haben sollten.