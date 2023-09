Spieler kauft neuen Komplett-PC - und erlebt bei seiner Grafikkarte eine unschöne Überraschung

Als ein Spieler seine vermeintlich neue Grafikkarte beim Hersteller registrieren möchte, erfährt er, dass diese gar nicht neu ist - die Community diskutiert aber lieber über die Art und Weise, wie der Kundenchat kommuniziert hat. (Bild: Sander Sammy über Unsplash / iBuyPower)

Habt ihr eigentlich schon einmal eure Grafikkarte beim Hersteller registriert? Nein? Dann könnte euch due folgende Story vielleicht etwas Anreiz dafür geben.

Der Reddit-Nutzer Sereaph hat nämlich genau das getan und erst so erfahren, dass die GPU in seinem neuen Komplett-Rechner nicht wie erwartet neu ist.

»Du hast eine gebrauchte Grafikkarte gekauft, eh?«

Sereaph hat einen Fertig-PC von iBuyPower gekauft. Es handelt sich um ein US-Unternehmen, bei dem die Nutzer sich ihre Wunsch-PCs selber konfigurieren können, die dann anschließend von iBuyPower zusammengesetzt und als fertige Systeme verschickt werden.

Registrierung schlägt fehl: Als der glückliche Besitzer seine vermeintlich nigelnagelneue MSI-Grafikkarte beim Hersteller registrieren wollte, bekam er nur eine Fehlermeldung, die besagte, dass die Produktregistrierung fehlgeschlagen ist und er den Support kontaktieren soll.

Gesagt getan. Als Sereaph sein Problem im MSI-Kundenchat schildert, antwortet dieser ganz trocken: »Du hast eine gebrauchte Grafikkarte gekauft, eh?«

Zuerst hat der MSI-Angestellte auf einen möglichen Tippfehler in der Seriennummer geschätzt, jedoch hat Sereaph sie doppelt überprüft - sie stimmt!

Der Support schien auch etwas genervt vom Kunden zu sein und hat das nicht versteckt: »Du überspringst ständig den Teil, an dem ich dir sage, dass wir die Grafikkarte nie an iBuyPower gesendet oder verkauft haben«.

(Bild: Reddit / Sereaph)

Was hingegen klar ist: Anhand der Seriennummer konnte festgestellt werden, dass die Grafikkarte im November 2020 produziert und im Dezember desselben Jahres registriert wurde. Sereaph hat den PC ein Jahr später gekauft - es muss also mindestens einen Vorbesitzer gegeben haben.

iBuyPower hat sich schnell in den heiß diskutierten Reddit-Thread eingeklinkt und sich mit Sereaph in Verbindung gesetzt. Sie werden das Problem untersuchen, da solche Dinge normalerweise nicht passieren und sie niemals wissentlich gebrauchte Teile in einem neuen System verbauen würden.

Die Community diskutiert aber eher über die legere Art des MSI-Kundensupports: Der Nutzer SimRacer101 merkt an, dass er oft mit Kundensupports zu tun hat und dass seiner Erfahrung nach gilt: Je unprofessioneller die Leute reden, desto hilfreicher seien sie.

Ein anderer Nutzer wurde vom Powercolor-Support ständig Bro genannt und er fühlte die Hilfsbereitschaft des »Tech-Bros«. Aber es gibt auch kritische Stimmen. So meint der Nutzer IForgotThePassIUsed: Es ist für eine Sekunde lang lustig, bis du realisierst, wie unprofessionell es ist.

Ebenfalls für große Diskussionen hat der folgenden Reddit-Beitrag gesorgt:

Zu dieser Geschichte gibt es gleich drei Dinge, über die man diskutieren kann: Habt ihr jemals eure Grafikkarte oder ein anderes Produkt beim Hersteller registriert und was hat euch dazu bewegt? Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr ein gebrauchtes Teil in eurem neuen Komplett-PC findet? Und zu guter letzt: Findet ihr es gut, dass Kundenchats ab und zu etwas »unprofessioneller« und lockerer sind oder präferiert ihr eine möglichst seriöse Herangehensweise? Schreibt es uns in die Kommentare!