Die Spotify-App zeigt euch bald an, was eure Facebook-Freunde gerade hören

Spotify arbeitet laut eigenen Aussagen momentan an einem neuen Feature, welches die Aktivitäten von euren Facebook-Freunden in die Mobile-App integrieren soll. Das Feature nennt sich Community und zeigt, was eure Freunde gerade auf Spotify streamen und welche Änderungen sie an ihren Playlists gemacht haben.

Spotify-Community ist momentan aber noch nicht für alle Nutzer verfügbar. Es wurde zuerst vom Produktdesigner Chris Messina entdeckt, der es in einem scheinbar endlos langen Twitter-Thread über Änderungen an der Spotify-App geteilt hat. Dort zeigt er auch, wie das Feature auf seinem Smartphone aussieht:

Spotify bestätigt das Feature, verrät aber nicht mehr

Die Kollegen von Tech Crunch haben daraufhin bei Spotify nachgefragt, was es mit dem Feature auf sich hat. Woraufhin das Unternehmen bestätigte, dass sie an dem Feature arbeiten. Es befinde sich aber noch in einer frühen Testphase. Weitere Details wurden nicht ausgeplaudert.

Laut Tech Crunch könnt ihr auf das Feature zugreifen, sofern ihr ein iPhone oder iPad besitzt. Hier öffnet ihr den Safari-Browser und tippt spotify:community in die Adresszeile. Das sollte euch zum Community-Tab führen. Android-Nutzer müssen allerdings auf den offiziellen Release warten. Wenn ihr derweil euren eigenen Musikgeschmack tiefer ergründen wollt, könnt ihr das mit dem Spotify Pie tun:

Das kann das Feature momentan

Im Community-Feature seht ihr im Moment oben eine horizontale Leiste, die ihr nach links und rechts scrollen könnt. In dieser seht ihr alle Updates, die eure Freunde in ihren Playlists gemacht haben und wie lange das her ist.

Darunter seht ihr eine vertikale Liste von euren Freunden und was sie momentan hören. Drei sich bewegende Balken zeigen, dass die Person gerade Musik hört. Ansonsten zeigt die App, wann welcher Song zuletzt gehört wurde. Wahrscheinlich wird das Feature demnächst auch anzeigen, welches Hörbuch gerade bei euren Freunden läuft, denn in dieser Kategorie möchte der Musik-Streaming-Dienst kräftig investieren:

Was haltet ihr davon, dass die Mobile-App mehr zum sozialen Netzwerk wird? Möchtet ihr sehen, was eure Freunde gerade hören oder interessiert es euch nicht? Eure Meinung ist gefragt.