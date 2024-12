Nach hohen Erwartungen: Spotify Wrapped 2024 enttäuscht viele Fans

Auch 2024 findet sich der Jahresrückblick von Spotify in der App.

Dieser Tage finden User in der Spotify-App ein Video mit Statistiken zu ihren persönlichen Hörvorlieben des vergangenen Jahres. Spotify Wrapped 2024 ist da. Doch entgegen der großen Vorfreude machen sich auf Twitter und Reddit Unmut breit.

Fehlende Features

Letztes Jahr war irgendwie besser, so der Tenor unter den Reddit-Usern über Wrapped 2024. Zumindest der Umfang des Jahresrückblicks ist tatsächlich geschrumpft: 2023 führte Wrapped 20 Segmente auf, dieses Jahr nur noch schlappe 13. Besonders die simplen Statistiken wie die Top-Genres scheinen zu fehlen:

Schon jetzt verschaffen sich viele enttäuschte User mit Tools wie Stats for Spotify Abhilfe: Hier können die persönlichen Top-Genres für drei Zeiträume abgefragt werden. Ebenso erscheint die Zählung der Songs nachvollziehbarer. Denn bei Spotify gilt ein Song ab 30 Sekunden Verweildauer als gehört.

Auch die Sound Town wird vermisst:



Die Sound Town verglich letztes Jahr die persönlichen Musikvorlieben mit anderen und ordnete dem User eine Stadt mit ähnlichen Präferenzen zu. Da Spotify trackt, was wo gehört wird, ist eine vergleichende Datenanalyse hier ein Leichtes.

Mehr KI soll’s richten



In einigen Ländern wartet Spotify 2024 dafür mit neuen KI-Features auf: Neben dem AI DJ und der AI Playlist liefert Wrapped 2024 auch noch einen KI-gestützten Podcast: Hier werden die persönlichen Vorlieben des vergangenen Jahres von einer KI-Stimme kommentiert. Alle drei Features sind für Deutschland noch nicht verfügbar, doch der Community nach zu urteilen scheinen auch die nicht der große Wurf zu sein.

Der KI-DJ stößt auf wenig Gegenliebe und scheint sogar die ein oder anderen Top-100-Songs zu verzerren. Der KI-Podcast dagegen halluziniert ganz im Stile von ChatGPT einige Fakten:

Der User lakemont hat den Musiker Drakeo the Ruler unter seinen Top-Künstlern. Der hätte sich laut KI-Podcast mithilfe seines Vermögens stets von Konflikten ferngehalten. Diese Behauptung passt allerdings kaum zu der Tatsache, dass der Rapper 2020 von einem Mob öffentlich ermordet wurde.

Zumindest für Twitter-User greatestselena ist der KI-Podcast kein befriedigender Ersatz für die fehlenden Feature.



Doch auch deutsche Nutzer kommen 2024 in den Genuss der Spotify-KI. Denn statt der weggefallenen Top-Genres produziert die KI eine persönliche Musik-Evolution , die für mehrere Monate ausgesprochen eigenartige Lieblings-Genres generiert:

Ein solches sehr individuelles Genre ist akademischer Football Rap . Ebenso ist sich User sk_starscream unsicher, was wohl unter abstraktem Progressive Vampir-Metal zu verstehen ist:

Spotify gibt an, mit dem zunehmenden Einsatz von KI noch persönlichere Erlebnisse schaffen zu wollen. Die generierten Genres jedoch bringen offenbar nicht die gewünschte Vergleichbarkeit mit anderen, sondern sorgen eher für Verwirrung in der Community.

Die Konkurrenz schläft nicht

Spotify veröffentlicht mit Wrapped seit 2016 jeden Dezember einen Jahresrückblick, der in den sozialen Medien mit Spannung erwartet wird. Trotz der vielen negativen Reaktionen trendet auch #SpotifyWrapped2024 auf Twitter. Der Erfolg in den sozialen Medien hat mittlerweile aber auch die Konkurrenz auf den Plan gerufen: Schon einen Tag vor Spotify Wrapped bietet Apple Music seinen Abonnenten mit Apple Music Replay 2024 zum ersten Mal einen personalisierten Jahresrückblick an.