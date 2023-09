Starfield: Ihr könntet Sterne verpassen, ohne es zu merken - und es liegt doch nicht allein an AMD

Da scheint irgendwas zu fehlen? (Bild: Bethesda)

Update vom 13. September, 13:02 Uhr: Wir haben ein paar Fehler in den Bildunterschriften korrigiert, die davon gesprochen haben, dass es sich nur um einen Fehler mit AMD-Grafikkarten handelt.

Originalartikel: Ein schöner Nachthimmel kann nicht nur im echten Leben entzücken. Auch in Videospielen kann es schön sein, die Sterne zu beobachten. Doch was passiert, wenn die Sterne selbst in einem Spiel verschwinden, das auf der Idee der interstellaren Erkundung aufgebaut ist?

Dieses merkwürdige Problem hat zuerst Spieler mit AMD-Grafikkarten vor ein Rätsel gestellt, wie zum Beispiel die Kollegen von PCGamer berichten. Doch es scheint so, als wären nicht nur Spieler mit AMD-Karten betroffen.

Starfield ohne Stars?

Das Geheimnis kam in einem Reddit-Beitrag vom Nutzer Yoraxx ans Licht, der auf den Fehler hinwies. Er hat das Spiel mit einer AMD Radeon RX 7900 XT gespielt.

PCGamer hat den Fehler reproduziert, indem sie das Spiel sowohl auf einer Nvidia RTX 4080 als auch auf einer AMD RX 6950 XT ausgeführt haben. Die Ergebnisse waren eindeutig: Ein strahlender Himmelskörper am Nvidia-Himmel und eine sternlose Leere am AMD-Horizont.

Ohne Stern Mit Stern

Unter dem ursprünglichen Reddit-Post haben sich allerdings einige Spieler gemeldet, die auch mit Grafikkarten von Nvidia ähnliche Probleme haben.

Und es hört nicht bei den Sternen im All auf. Der Fehler scheint mehr als nur sternlose Himmel zu betreffen. Auch Planeten mit Atmosphäre haben ihre Probleme.

In solchen Fällen schafft es das Spiel nicht, eine Sonne darzustellen, sondern bietet stattdessen einen vagen hellen Fleck am Himmel. Diese Anomalie scheint bei beiden AMD- und Nvidia-Grafikkarten konsistent zu sein.

Ohne Sonne am Himmel Mit Sonne am Himmel

Wie kommt es zu dem Fehler?

Dazu gibt es momentan noch keine offiziellen Angaben. Derzeit gibt es keine Erwähnung des Fehlers in den bekannten Problemen der neuesten Treiber-Veröffentlichungshinweise von AMD oder Nvidia.

Kurios: Der Fehler scheint die Xbox-Version des Spiels nicht zu plagen.

Es scheint als Bethesda hier einen Fix liefern - oder sie verlassen sich auf die Modding-Community:

Es ist zwar kein Bug, der den Spielfluss beeinträchtigt, aber jetzt wissen Spieler, dass einige Orte wahrscheinlich etwas schöner sind, als gedacht.

Ist euch der Fehler bereits aufgefallen? Kleine Macke oder ein elementarer Teil der Atmosphäre, der verloren geht - was meint ihr? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!