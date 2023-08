Starfield-Betrug: AMD-Mitarbeiter warnt vor Scammern, die den Hype für sich nutzen könnten

AMD-Mitarbeiter sorgt sich um eure Sicherheit. (Bild: Bethesda)

Für manch glückliche Spielerinnen und Spieler geht es heute Nacht (31.08.23) schon los mit Bethesdas neuem Science-Fiction-Rollenspiel Starfield. Doch wo viel Andrang herrscht, gibt es bekanntlich auch Rüpel, die den Trubel ausnutzen wollen.

Deswegen fühlt sich ein AMD-Mitarbeiter verpflichtet, euch vor Scammern zu warnen, die angeblich Grafikkarten verlosen.

AMD? Grafikkarten? Was hat das bitte mit Starfield zu tun? Bethesda, das Entwicklerstudio hinter dem Weltraumepos und der Grafikkarten-Hersteller AMD haben kooperiert, um zusammen eine Grafikkarte im Starfield-Design zu veröffentlichen.

Die ist allerdings nicht verkäuflich und das scheint Scammer anzuziehen.

Betrug um Starfield-GPU?

Bill Murphy, GTM Manager bei AMD, hat auf X (früher Twitter) vor Betrügern gewarnt, die sich ein Geschäft aus den speziellen Varianten der RX 7900 XTX und dem Ryzen 7 7800X3D im Starfield-Design machen wollen.

Er antwortete direkt auf einen Post des X-Accounts Indie Kings. Dahinter verbirgt sich eine »PC Gaming Community« mit knapp 100.000 Followern. In dem Beitrag gibt Indie Kings an, eine AMD RX 7900 XTX im Starfield-Look zu verlosen.

Bill Murphy wies darauf hin, dass Indie Kings seines Wissens nach weder ein Partner von AMD noch von Bethesda sei und schreibt: »Bitte seid vorsichtig«.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das exklusive Starfield Design wurde zuerst auf der QuakeCon am 14. August angekündigt. Es kann nicht käuflich erworben werden. Stattdessen werden die limitierten Modelle von Bethesda oder AMD verlost oder auf andere Weise abgegeben.

Dementsprechend scheint Murphy zu erwarten, dass sich diese Vorfälle häufen werden. Dies könnte auch in Zukunft ein Problem bleiben, da AMD offenbar nicht vorhat, mit den Custom Designs aufzuhören.

Erst kürzlich ist AMD eine weitere Kooperation mit einem Entwickler bzw. Publisher eingegangen. Alles über die Partnerschaft mit Ubisoft und das Custom Design für Avatar: Frontiers of Pandora gibt es hier:

Limitierte Grafikkarte: Diese AMD Radeon ändert ihre Farbe beim Spielen, und das ganz ohne RGB

Wie scharf seid ihr auf die Custom Grafikkarten von AMD? Ist das prinzipiell etwas, an dem ihr interessiert seid, oder könnt ihr genauso gut darauf verzichten? Welche der Karten hat euch bisher am besten gefallen? Und vielleicht die wichtigste Frage von allen: Wer braucht eine CPU im Starfield-Design? Schreibt uns eure Meinung, wie immer, gerne unten in die Kommentare!