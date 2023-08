So eine spezielle Grafikkarte habt ihr noch nicht gesehen - Farbwechsel ohne RGB

Fast wie ein Chamäleon. Nur bestimmt hier die Temperatur die Farbe. (Bild: AMD / Ubisoft)

Je mehr ihr zockt, desto mehr verändert sich die neue Version der RX 7900 XTX, die AMD vor wenigen Tagen vorgestellt hat. Denn am 07. Dezember erscheint das Open-World-Action-Adventure Avatar: Frontiers of Pandora und passend dazu hat AMD eine Partnerschaft mit Ubisoft angekündigt.

Die neue Version der Grafikkarte wird ausschließlich im Avatar-Design erhältlich sein. Sie verfügt zwar über ein paar beleuchtete RGB-Streifen, ändert aber auch ohne LEDs ihre Farbe.

Das Problem: Nicht jeder kann sie haben.

Pandoras Lumineszenz als Grafikkarte

Für alle, die bisher darauf verzichtet haben, sich einen der beiden Avatar-Filme anzuschauen, hier eine wichtige Info: Die Natur auf dem fiktiven Planeten Pandora hat die seltsame Angewohnheit, in der Nacht zu leuchten.

So siehtsie aus, wenn sie erhitzt ist. (Bild: AMD / Ubisoft)

Das blau-türkise Farbdesign dieser Welt war wohl eine starke Inspiration, denn die Grafikkarte leuchtet fast schon türkis, wenn sie warm wird - zumindest laut Render-Trailer, den wir euch unten verlinkt haben. Wie es in echt aussieht, bleibt abzuwarten.

Eine weitere Besonderheit ist der silberne Schriftzug auf der Karte - »Avatar: Frontiers of Pandora« (Bild: AMD / Ubisoft)

Aus technischer Sicht gibt es anscheinend keine Veränderungen im Vergleich zum Standard-Modell. Hier spielt nur das Aussehen eine Rolle. Was das bisherige Top-Modell von AMD kann, erfahrt ihr hier:

Wie und wann kommt ihr da ran?

Wer an eine der nur Avatar-Grafikkarten kommen will, muss wohl nicht tief in die Tasche greifen, sondern einfach »nur« Glück haben. Laut AMD wird die Karte nicht zum Verkauf angeboten. Sie wird lediglich während verschiedener Aktionen von AMD, Ubisoft und anderen Partnerunternehmen vergeben oder verlost.

Doch es gibt noch ein Problem: Die auf Wärme reagierende Grafikkarte wird nur 500 mal hergestellt. Sie wird also nur für kurze Zeit und unter bestimmten Umständen in euren Besitz übergehen.

Übrigens: Ihr könnt richtig Strom sparen, wenn ihr eine AMD GPU der RX 7000-Reihe habt:

Was sagt ihr zu der türkis leuchtenden Karte? Entspricht sie eurem Geschmack? Würdet ihr die Karte schöner oder weniger schön finden, wenn der Name des Spiels nicht eingeprägt wäre? Werdet ihr versuchen euch eine zu beschaffen? Dank der Limitierung auf 500 Stück könnte das schwierig werden. Wie seht ihr das? Schreibt uns eure Meinung gerne unten in die Kommentare!