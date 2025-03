Glück im Unglück: Nach einem verheerenden Hausbrand überlebt ausgerechnet ein kleines Stück Spieletechnik

So sieht ein Steam Deck aus, das einen Hausbrand überstanden hat. (Bildquelle: AxessDenyd/Reddit)

Ein Hausbrand ist für die meisten Menschen ein schwerer Schicksalsschlag. Doch manchmal gibt es auch Glück im Unglück, wie der Fall eines Reddit-Nutzers zeigt. Nicht nur ist niemand zu Schaden gekommen, sondern auf ihn wartete eine angenehme Überraschung, als er die Überreste seiner abgebrannten Garage durchsuchte.

Kann es sich um eine erfundene Geschichte oder um einen Bot handeln? Ja, das ist nicht auszuschließen. Allerdings zeigt der Nutzer Aktivität in vielen anderen Subreddits und ist seit April 2016 auf Reddit aktiv. Außerdem hat der Nutzer einige Fotos von dieser Geschichte geteilt. Es ist daher naheliegend, dass es sich bei diesem Spieler auch um einen echten Menschen handelt und seine Geschichte nicht erfunden ist.

Was ist passiert? Nach einem Brand in der Garage eines Spielers findet dieser nach mehreren Wochen Bergungsarbeit sein altes Steam Deck in den Trümmern. Zu seiner Überraschung funktioniert es noch und hat den Brand und die Witterung fast unbeschädigt überstanden.

Zum Glück sind bei diesem Brand keine Menschen zu Schaden gekommen. (Bildquelle: AxessDenyd/Reddit)

Im Detail: Im Januar dieses Jahres kam es beim Reddit-Nutzer »AxessDenyd« zu einem verheerenden Brand in der Garage seines Hauses. Es kam kein Mensch zu Schaden, aber viele der Gegenstände wurden von einer Schicht aus Isolierung und Schutt bedeckt.

Zu dieser Zeit war es in seinem Heimat-US-Bundesstaates Ohio sehr kalt und die nasse Isolierung härtete zu einer Art Beton, was die Bergung von Wertgegenständen besonders schwierig machte. Hinzu kam, dass es über die Tage immer wieder geschneit und geregnet hat.

Die Bergungsarbeiten gingen erst richtig voran, nachdem es wärmer wurde. Viele Dinge, wie auch das Steam Deck, lagen zwei Monate lang vergraben. (Bildquelle: AxessDenyd/Reddit)

Sein Steam Deck hatte AxessDenyd schon abgeschrieben und deswegen ein neues OLED-Modell gekauft.

Als die harte Isolierungs-Masse schließlich auftaute, konnte er weiter graben und fand schließlich sein altes Steam Deck ganz unten vergraben in einem Bücherregal. Eine wirkliche Hoffnung dafür, dass der Handheld noch funktioniert, hatte er aber nicht. Er wollte wenigstens die 2-TByte-SSD retten, die er erst kurz vorher eingebaut hatte.

Aus einer Laune heraus hat er das alte Steam Deck dennoch einmal an den Strom gesteckt und probiert einzuschalten. Und zu seiner Überraschung startete es wirklich. Sogar fast problemlos. Die einzigen »Schäden«, die er feststellen konnte, waren die Analog-Sticks, die sich nicht mehr geschmeidig anfühlten und dass der Handheld nach Rauch roch.

Das Steam Deck funktionierte noch. Sogar der Bildschirm blieb unbeschadet. (Bildquelle: AxessDenyd/Reddit)

Es bleibt ein Risiko

Es ist nicht auszuschließen, dass der Akku des Steam Decks über seine Zeit im Feuer und dem winterlichen Wetter in Ohio zu Schaden gekommen ist. Aus diesem Grund zieht AxessDenyd in Erwägung, den Akku komplett zu entfernen und dieses Steam Deck nur als Konsole an einem Bildschirm zu verwenden.

Der Tausch des Akkus beim Steam Deck ist nicht schwer, aber etwas nervig, weil es neben dem Bildschirm eines der verklebten Bauteile ist. Ein Ersatzakku bei iFixit kostet außerdem etwa 95 Euro. Das Set kommt allerdings mit Werkzeug, das euch die Entnahme des alten Akkus erleichtert.