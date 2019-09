Wir PC-Spieler stellen unsere Erfolge gern zur Schau. Wenn ich in CS:GO drei Gegner mit einer einzigen HE-Granate ausgeschaltet habe, dann will ich mit dieser Spitzenleistung natürlich auch vor dem Rest der Welt angeben und zwar am Besten mit Hilfe eines bunten Abzeichens!

Die neue Steam-Bibliothek ist seit kurzem in der Beta verfügbar und bietet (neben einer Sortierfunktion, der neuer Home-Seite und Subseiten für jedes einzelne Spiel) eine Animation für Achievement-Angeber wie mich.

Im neuen Steam-Design leuchten erreichte Achievements auf, wenn sie von weniger als 10 Prozent aller Spieler erreicht wurden. Den schicken Effekt sieht man aber bisher nur in der eigenen Bibliothek - ich muss also meine Freunde vor den Bildschirm zerren, wenn ich mit meiner animierten Auszeichnung prahlen will.

Valve hat aber auch an Spieler gedacht, die alles auf 100 Prozent spielen müssen, um nachts ruhig schlafen zu können: Wer alle Achievements eines Spiels knackt, wird zusätzlich mit einem blauen Schleifchen belohnt. Auf manche Achievements muss man trotzdem noch fünf Jahre lang warten!

Wenn ihr die neue Bibliothek selbst testen wollt, verraten wir euch hier, wie ihr an der Steam-Beta teilnehmt. Und wenn ihr unserem Steam-Kurator folgt, seht ihr in Zukunft all unsere Test-Empfehlungen ganz bequem direkt integriert auf der Shop-Seite des Spiels.