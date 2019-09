Neue Steam-Bibliothek wird als Beta released, so kommt ihr rein

Ab 17. September können Teilnehmer der Steam-Beta das neue Bibliotheks-Design ausprobieren, soviel war bereits bekannt. Der Valve-Designer Alden Kroll gab aber nun auch die Uhrzeit bekannt. Demnach geht das entsprechende Update des Beta-Clients gegen 19 Uhr deutscher Zeit online.

10am Pacific time. About 4 hours from now!