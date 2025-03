Steam Deck-Alternativen: Bald könnte es drei Handhelds mit SteamOS geben, die nicht von Valve stammen

Das Steam Deck bekommt mehr Konkurrenz von anderen Gaming-Handhelds mit SteamOS. (Bildquelle: Valve)

SteamOS, das konsolenähnliche Betriebssystem vom Steam Deck, wird schon bald auf Handhelds von Asus und Lenovo verfügbar sein. Und ein weiterer Hersteller zeigt zumindest Interesse daran.

Darum ist das wichtig: Ein wichtiger Grund, warum viele Spieler und Spielerinnen zum Steam Deck und nicht zu anderen Handhelds greifen, ist das konsolenähnliche Betriebssystem SteamOS. Es ist für die Bedienung mit Controllern optimiert und auf Gaming fokussiert. Durch das Erscheinen von noch mehr Handhelds mit SteamOS bekommen Handheld-Interessierte mehr Auswahl.

Lenovo Legion Go S: Der erste Handheld mit offiziellem SteamOS

Die schwarze Version des Lenovo Legion Go S hat SteamOS vorinstalliert. (Bildquelle: Lenovo)

US-Preise des Lenovo Legion Go S sind bekannt: Der Lenovo Legion Go S »powered by SteamOS« ist der erste Gaming-Handheld eines Drittanbieters mit offiziellem SteamOS. Jetzt ist bekannt, in welchen Hardware-Konfigurationen das Gerät erscheinen wird und wie hoch die US-Preise sein werden:

Mit Ryzen Z2 Go Mit Ryzen Z1 Extreme OS SteamOS SteamOS GPU RDNA 2 RDNA 3 RAM 16 GByte LPDDR5X-7500 32 GByte LPDDR5X-7500 SSD 512 GByte 1 TByte Preis 550 US-Dollar 750 US-Dollar

Mit diesen Specs dürfte der Lenovo Legion Go S mit Ryzen Z1 Extreme der schnellste Gaming-Handheld mit SteamOS werden. Das günstigere Modell konkurriert direkt mit dem Steam Deck (OLED).

Die Leistung des Ryzen Z2 Go-Prozessors war in unseren Benchmarks, die wir mit der Windows-Version des Handhelds durchgeführt haben, nur marginal besser. Eventuell könnte die SteamOS-Version eine etwas bessere Leistung abliefern, weil das Betriebssystem besser auf Gaming fokussiert ist, als Windows.

Der Lenovo Legion Go S mit SteamOS erscheint hierzulande im April. Europreise sind noch nicht bekannt.

Asus ROG Ally mit SteamOS: Erste Schritte werden gemacht

Der Handheld-Youtuber »The Phawx« hat erfolgreich SteamOS 3.8 auf der Asus ROG Ally installiert. Diese Version ist die Erste, die vollständig mit anderen Gaming-Handhelds kompatibel ist, aber noch nicht offiziell zur Verfügung steht.

Hier ist, was der YouTuber durch sein Experiment herausfinden konnte:

Der Controller wird aktuell als Atari Xbox 360-Controller erkannt, ohne Funktion für Rücktasten oder Xbox Guide-Button.

SteamOS erkennt das 120-Hz-Panel und die VRR-Funktionen des Asus ROG Ally, aber die TDP ist auf 15 W festgelegt und kann noch nicht angepasst werden.

Durch diese Limitierung zeigt das Steam Deck in einigen Benchmarks sogar bessere Leistungsergebnisse. Außerdem arbeitet der Valve-Handheld effizienter.

Der YouTuber ETA Prime hat dasselbe Experiment mit der Asus ROG Ally X durchgeführt und konnte mit einem Plugin diese TDP-Limitierung umgehen. Dabei konnte er folgende Feststellungen machen:

In Cyberpunk 2077 und 15 Watt-TDP auf beiden Handhelds, war die Asus ROG Ally X 20 Prozent schneller.

In Black Myth: Wukong erreicht der Asus-Handheld etwa 12 Prozent mehr FPS.

Dank der Aufhebung des TDP-Limits der Asus ROG Ally X, konnte der YouTuber Monster Hunter Wilds auf SteamOS 3.8 spielen. Dabei erreichte er mit 28 Watt zwischen 50 und 60 FPS mit aktivierter Frame-Generierung.

Valve hat schon bekannt gegeben, dass sie SteamOS für mehr Handheld-Geräte verfügbar machen wollen. Es ist zwar noch kein Datum bekannt, aber allzu lange sollte es wohl nicht mehr dauern, bis SteamOS 3.8 offiziell verfügbar wird.

HP hat Interesse an SteamOS, aber nicht an Windows

Josephine Tan, SVP und Division President of Gaming Solutions bei HP, hat kürzlich in einem Interview mit XDA-Developers (der Artikel ist inzwischen offline) verraten, dass HP durchaus Interesse am Handheld-Markt hat. Bisher war das Unternehmen aber nicht zufrieden mit der Erfahrung von Windows auf Handhelds.

»Wenn es mir nicht gefällt, weiß ich nicht, wie ich ein Produkt daraus machen soll«, war ihr Wortlaut.

Auf die Frage, ob sie selbst daran interessiert ist, auf einem Handheld-PC mit SteamOS zu spielen, bejahte sie sofort.

Ob wir bald einen HP Omen-Handheld mit SteamOS zu Gesicht bekommen, ist noch vollkommen unklar. Zumindest wissen wir, dass das Unternehmen Interesse daran hat.

Freut ihr euch auf mehr Gaming-Handhelds mit SteamOS? Wünscht ihr euch das Betriebssystem auch für euren Desktop-PC oder für euren Gaming-Laptop? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!