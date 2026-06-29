Abkehr von Windows: Spieler teilen ihre Erfahrungen mit SteamOS auf Gaming-PCs – viele wollen nicht zurück

Von Windows auf SteamOS – diesen Schritt wagen aktuell viele PC-Spieler. (© Microsoft, Valve, Adobe Firefly)

Rund eine Woche nach der Enthüllung der finalen Details rund um die Steam Machine macht sich die PC-Community – abseits der Kritik am Preis – an einem anderen Aspekt des Valve-Würfels zu schaffen.

Denn während nicht unbedingt jeder das Gerät haben möchte, hat Valve das zugrundeliegende SteamOS für alle Nutzer freigegeben. Im Steam-Subreddit diskutieren nun Linux-Anfänger und -Experten über Vor- und Nachteile des Wechsels.

54:03 1.039 für WAS?! Die Steam Machine ist Valves teuerster Fehler

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Warum SteamOS und Nvidia kein einfaches Treiberproblem sind

Im Reddit-Thread zeichnet sich ein klares Bild ab: Die meisten, die gewechselt haben, wollen nicht zurück. Das größte Problem ist nicht das System selbst – sondern die Grafikkarte, die man mitbringt, denn »SteamOS funktioniert nicht mit Nvidia-Karten.«

Den Nutzern zufolge liegt die fehlende Kompatibilität nicht am Nvidia-Treiber als solchem, sondern an Gamescope, also der Compositor, den SteamOS und die HTPC-Variante von Bazzite im Gaming-Modus verwenden – und das müsse »Valve selbst fixen.«

Kleine Randnotiz: Wer eine Nvidia-GPU besitzt und trotzdem auf Linux setzen will, hat immerhin Optionen. Manche Nutzer empfehlen, Bazzite im Desktop-Modus zu starten und Steam Big Picture als reguläre Anwendung zu öffnen – Gamescope wird dabei umgangen, und viele der Probleme entfallen.

Apropos Bazzite: Mehrere Nutzer berichten begeistert von ihrem »SteamOS«-Erlebnis, beschreiben dabei jedoch tatsächlich die verwandte, aber eigenständige Distribution.

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AMD-Hardware, kein Gefummel: Was Zufriedene berichten

Wer mit AMD-Hardware wechselt, klingt indes durchgängig zufrieden. »Interesting-Rip-7599« hat einen AMD-basierten PC als Steam-Machine-Ersatz aufgesetzt, bei dem »alles einfach funktioniert.«

Weitere Kommentare melden, dass das Mikroruckeln, das auf Bazzite gelegentlich auftrat, auf SteamOS verschwunden sei.

Ein weiterer Kommentar zeigt sich hingegen nicht von der Spieleleistung, sondern vom Wake-up-Verhalten begeistert: Unter Windows brauchte der Start des ROG Ally aus dem Standby heraus in guten Fällen 40 bis 50 Sekunden – auf SteamOS seien es nur rund zehn Sekunden.

Zur ursprünglichen Fps-Frage ist die Community weniger eindeutig als beim Nvidia-Thema. »VolleyVoldemort« verweist auf ein Video des YouTubers Dave2d, das Windows gegen SteamOS auf dem Lenovo Legion Go benchmarkt und deutliche Fps-Vorteile sowie bessere Akkulaufzeit für SteamOS zeigt.

Allerdings habe es auch Leute gegeben, die keinen Unterschied messen – die tatsächliche Differenz sei schlicht spielabhängig.

Etwas eindeutiger war da ein Test von Ars Technica, der SteamOS durch die Bank einen Vorteil gegenüber Windows zugesteht.

Dual-Monitor und Gaming-Modus: Wo SteamOS für Desktop-Nutzer noch Lücken zeigt

Ein Vorbehalt zieht sich durch die Berichte von Desktop-PC-Nutzern: Der Gaming-Modus unter SteamOS sei auf Handhelds ausgelegt. Am eigenen Desktop mit zwei Bildschirmen werde der zweite Monitor im Gaming-Modus schlicht schwarz – wer nebenbei YouTube schauen oder Musik hören wolle, habe schlicht Pech.

Für Handheld-Nutzer und AMD-Desktop-Spieler fällt das Community-Urteil trotzdem klar aus: Die meisten, die den Schritt gewagt haben, wollen nicht zurück. Für Nvidia-Besitzer und Multi-Monitor-Setups gilt das noch nicht uneingeschränkt – die Frage ist, ob und wann auch diese Hürde fällt.