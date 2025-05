Steelseries kündigt Nachfolger für zwei beliebte Gaming-Mäuse an, die unter 40 Euro kosten sollen

Die neuen Mäuse von Steelseries kommen auch in frischen Farben. (Bildquelle: SteelSeries)

Der Hardware-Hersteller Steelseries hat die derzeit in Taiwan stattfindende Computex 2025 genutzt, um zwei neue Gaming-Mäuse aus dem unteren Preis-Segment vorzustellen. Tatsächlich handelt es sich um kleinere Updates für zwei echte Preis-Leistungs-Tipps.

Steelseries überarbeitet beliebte Gaming-Mäuse

Darum geht's: Steelseries hat offiziell die Rival 3 Gen 2 und die Rival 3 Wireless Gen 2 vorgestellt. Die beiden Gaming-Mäuse schicken damit ihre vor knapp fünf Jahren erschienenen Vorgänger in Rente.

Die kabelgebundene Rival 3 Gen 2 kommt in den Farben Schwarz und Weiß und kostet zum Start rund 40 Euro. Rival 3 Wireless Gen 2 gibt es ebenfalls in Schwarz und Weiß, daneben aber auch noch in »Aqua« und »Lavender«, also in Blau und Lila. Die kabellose Variante kommt mit einer UVP von rund 60 Euro auf den Markt.

Das ist neu: Große Veränderungen gibt es bei der zweiten Generation allerdings nicht. In Größe und Gewicht gleichen die neuen Mäuse ihren Vorgängern wie ein Ei dem anderen und auch bei der Ausstattung bleibt es beim Gewohnten:

5 Profile

Vollständig programmierbar

RGB-Beleuchtung

Auflösung: 100–8.500 CPI (Rival 3), 200–18.000 CPI (Rival 3 Wireless)

Das Kabel der Rival 3 Gen 2 ist mit Stoff umwickelt und 20 Zentimeter kürzer als beim Vorgänger (180 cm statt 200 cm). Die Rival 3 Wireless Gen 2 soll eine Akku-Laufzeit von 450 Stunden bieten, was satte 50 Stunden mehr sind als zuvor.

Echte Preis-Empfehlung: Ob der überschaubaren Neuerungen werden es die neuen Modelle im Vergleich zu den Vorgängern durch den erhöhten Preis nicht ganz leicht haben. Die Rival 3 ist meist um die 25 Euro zu haben, das kabellose Modell kostet in der Regel knapp zehn Euro mehr.

In unserer Kaufberatung zu den besten Gaming-Mäusen wird die Rival 3 Wireless noch immer als Neles Preis-Empfehlung geführt. Sie schreibt dabei:

Diese Maus ist perfekt für alle, die es schlicht mögen und den Fingertip- oder Claw-Grip bevorzugen.

Die tatsächlichen Preise könnten durch Rabatte und Sales natürlich deutlich geringer ausfallen und auch die alten Modelle werden wohl früher oder später aus den (virtuellen) Regalen verschwinden.

Sollte die zweite Generation die Qualitäten der ersten übernehmen, und danach sieht es ja stark aus, dürften sich auch die neuen Modelle auf Sicht zu Preis-Leistungs-Tipps entwickeln.

Jetzt seid ihr gefragt: Wie gefallen euch die Gaming-Mäuse von Steelseries und welche Modelle benutzt ihr selbst?