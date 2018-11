Streaming-Panne - US-Nutzer von Amazon Prime sahen Doctor-Who-Episode vor BBC-Ausstrahlung

Da haben sich die US-Amerikaner bei Amazon offenbar zu sehr auf die Cyber-Monday-Woche konzentriert: Denn US-Nutzer von Amazon Prime konnten vergangene Woche kurzzeitig eine neue Folge von Doctor Who im Stream schauen, bevor die BBC diese überhaupt im Fernsehen ausgestrahlt hatte.

Wie TheInquirer berichtet, sorgte der ganze Vorfall für reichlich Verwirrung: Denn eigentlich sollte der zuständige VoD-Provider die vorige Episode Kerblam! für Amazon Prime zur Verfügung stellen, während die aktuelle Episode The Witchfinders erst gestern, am 25.11. in der BBC lief. Stattdessen lief The Witchfinders einige Tage zu früh auf Amazon Prime anstelle von Kerblam! - allerdings mit den Untertiteln der vorigen Episode.

Die BBC hat sich mittlerweile folgendermaßen zu dem Vorfall geäußert:

"Uns ist bekannt, dass die bevorstehende Episode von Doctor Who durch einen Fehler für Amazon Prime Nutzer in den USA verfügbar war. Wir untersuchen, wie das passiert ist und haben Schritte eingeleitet, die Episode zu entfernen. BBC Studios möchte sich entschuldigen, falls dieses Missgeschick irgendjemandem die Freude an der Serie verdorben hat."

Von Amazon selbst liegt bislang keine Stellungnahme vor.